ROK tegi vea – olümpialt tulnuks eemale jätta kõik Venemaa sportlased

Sõda Venemaa ja rahvusvahelise olümpiakomitee (ROK) vahel kogub tuure ning ähvardab varjutada Lõuna-Koreas Pyeongchangis algavaid olümpiamänge. Eile tegid mängude kutsest ilma jäänud 32 Venemaa sportlast, nende hulgas olümpiavõitjad Viktor Ahn ja Anton Šipulin, viimase katse starti pääseda ja pöördusid rahvusvahelise spordiarbitraaži (CAS) poole. Sihtasutuse Eesti Antidoping nõukogu liige Kristjan Port ei usu, et see midagi muudab. „CAS ei saa inimõigustele viidates ROK-i õigusi üle trumbata. Tegu on nagu mänguväljakuga, kus korraldajal on õigus otsustada, keda kutsuda,” usub Port, et viimane sõna jääb ROK-ile.