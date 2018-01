ROK sai Venemaa sportlaste arusaamatu kohtlemise pärast FIS-i presidendi käest pahandada

Juba mõnda aega on avalikkus olnud hämmingus, miks ei lubata PyeongChangi olümpiamängudele Venemaa tippsportlasi Sergei Ustjugovit, Anton Šipulinit ja Viktor Ahni. Kuigi keegi neist ei ole varasemalt dopinguga vahele jäänud ja seni on neil lubatud võistlemist jätkata, siis olümpiale neid järsku enam ei lubata.

Antud olukord on jäänud arusaamatuks ka Rahvusvahelise Suusaliidu FIS-i presidendile Gian-Franco Kasperile, kes on asunud selle kohta aru pärima Rahvusvaheliselt Olümpiakomiteelt.

Venemaa väljaande Tšemionat valduses on Kasperi poolt ROK-i spordidirektorile Keith McConnellile saadetud kiri. Kasper saatis kirja Rahvusvahelise Taliolümpiamängude Föderatsiooni poolt, mille juht Kasper samuti on.

“Oleme seda olukord varem arutanud, kuid viimase informatsiooni valguses tahab rahvusvaheline talispordikogukond saada täiendavaid selgitusi,“ kirjutas Kasper. “Austame seda, et ROK otsustab olümpiamängudele pääsejad ja mõistame, et dopinguga vahele jäänud sportlasi ei saagi sinna lubada. Kuid viimati olümpialt eemale jäetud sportlaste nimekiri tekitab suuri küsimusi. Eriti halb on, et sellised spekulatsioonid hakkasid esmalt meedias ringlema. Usume, et meie positsioon on arusaadav ja ootame operatiivset vastust.“

Kasperi sõnul võib praegusest olukorrast välja lugeda, et Ustjugov, Šipulin ja Ahn oleks justkui tarvitanud dopingut, kuid sellised viited puuduvad ja seetõttu on ROK-i praegune käitumine arusaamatu.