ROK korraldab Venemaa sportlastega suurejoonelist olümpiajama

Talimängude alguseni on jäänud 24 päeva ja praegu on selge ainult see, et Venemaa sportlased võistlevad Pyeongchangis ebamäärastes rõivastes ja nende auks mängitakse olümpiahümni. Ent kui palju venelasi starti tuleb, pole teada.

Detsembri alguses kuulutas rahvusvaheline olümpiakomitee (ROK), et Pyeongchangis pääsevad võistlema ainult puhtad Venemaa sportlased. Tore. Ainult et ROK pole senimaani öelnud, kes need puhtad on ja kuidas puhtust määratakse.