ROK kommenteeris venelase dopingujuhtumit: võimalik, et A-proovi võtmisel tehti viga

Rahvusvahelise Olümpiakomitee (ROK) pressiesindaja Mark Adams ütles Venemaa curlingumängija Aleksandr Kuršelnitski dopingujuhtumit kommenteerides, et enne B-proovi tulemuse selgumist ei saa välistada ka eksimust analüüsi võtmisel.

Krušelnitski võitis Pyeongchangi olümpial koos abikaasa Anastassija Brõzgalovaga curlingu paarisvõistluses pronksmedali, kuid tema dopinguproovist leiti keelatud ainet meldooniumi.

Hetkel ootab venelane dopingu B-proovi tulemust, mis peaks selguma tänase päeva jooksul. Sportlane ise on dopingu tarvitamist eitanud.

"Kui B-proov on puhas, siis jah, sportlane pääseb diskvalifitseerimisest. Võimalik, et A-proovi võtmisel tehti viga või aeti midagi segamini. Me ei välista sellist võimalust. Me ei tee Venemaa sportlaste suhtes ennatlikke järeldusi," kommenteeris Adams, vahendab lenta.ru.

Täna hommikul teatas Venemaa olümpiakoondise pressiesindaja Konstantin Võbornov, et Kuršelnitski on olümpiakülast lahkunud ja oma olümpiaakrediteeringu loovutanud.

Venemaa curlingupaari diskvalifitseerimise korral tõuseks pronksmedalile norrakad Kristin Skaslien ja Magnus Nedregotten.