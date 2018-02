ROK kaalub spordikohtus võidu saanud 15 Venemaa sportlase olümpiale lubamist

Rahvusvaheline olümpiakomitee (ROK) teatas täna, et nad kaaluvad spordikohtus võidu saanud Venemaa sportlaste Pyeongchangi taliolümpiale lubamist.

Rahvusvaheline spordiarbitraaž mõistis 1. veebruaril õigeks 28 ROKilt olümpiakeelu saanud Venemaa sportlast, kuid olümpiakomitee teatas seejärel, et selline kohtuotsus ei tähenda, et nimetatud sportlased saaksid olümpiakutse.

Täna teatas aga ROK-i kommunikatsioonijuht Mark Adams, et ROK on siiski kaalumas 15 venelase Pyeongchangi taliolümpiale lubamist. Neist 15-st inimesest 13 on sportlased ja kaks treenerid. Ülejäänud 13 keelu alt vabastatud Vene atleeti on tippsportlase karjääri lõpetanud.

Adamsi sõnul langetab otsuse ROKi vastav paneel, mida juhib endine Prantsusmaa spordiminister Valerie Fourneyron. Otsus peab selguma hiljemalt olümpiamängude avatseremooniaks, mis peetakse 9. veebruaril.

ROK kaalub positiivse otsuse tegemist järgmiste sportlaste suhtes: murdmaasuusatajad Aleksander Legkov, Jevgeni Belov, Maksim Võlegžanin, Aleksander Bessmertnõh, Jevgenia Šapovalova ja Natalja Matvejeva, skeletonisõitjad Aleksander Tretjakov, Jelena Nikitina ja Maria Orlova, kiiruisutajad Olga Fatkulina, Aleksander Rumjantsev ja Artjom Kuznetsov ning kelgutaja Tatjana Ivanova.