Rio olümpial naiste südametesse pugenud Tonga spordikuulsus on murdmas nüüd taliolümpiale

2016. aasta Rio de Janeiro olümpiamängude avatseremooniaga sai maailmakuulsaks Tongo taekwondo sportlane Pita Taufatofua. Palja ja õlise ülakehaga Rio olümpiamängude avatseremoonial Tonga lippu kandnud mehest sai seejärel tõeline sensatsioon.

Rio olümpiamängudel tal kõige edukamal ei läinud ja taekwondo võistlusmatil sai ta kaotuse kohe avamatšis, kui ta jäi 1:16 alla Iraani sportlasele Sajjad Mardanile. Siiski nakatus ta olümpiapisikuga ning nüüd soovib ta murda 2018. aasta PyeongChangi talimängudele ja seda murdmaasuusatamises, kirjutab Eurosport.

34-aastane Pita Taufatofua astus lumele esmakordselt 2016. aastal ning nüüd loodab ta kaasa lüüa juba olümpiamängudel. Praegu tal OM-piletit veel käes ei ole, kuid Eurospordi andmetel on tal pääsme püüdmine küllaltki reaalne.

Pita Taufatofua on seni laenatud suuskadel suutnud lumel läbi viia ainult loetud treeningud. Siiski on siin appi tõttamas Rahvusvaheline Olümpiakomitee ROK, kes on alandanud olümpiamängudele pääsemise tingimusi.

Olümpiale pääsemiseks vajalike punktide arvestamisel lähevad nüüd arvesse ka rullsuuskadel toimunud võistlused. Nii on Pita Taufatofua osalenud juba neljal võistlusel, kus ta on saanud kokku vajalikud FIS-punktid. Nüüd on tal vaja veel ühel võistlusel eesmärk täita ja sõit olümpiamängudele võib alata.