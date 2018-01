Riigi sümboliteta koondise suur võimalus

Neli aastat tagasi tabas Venemaad Sotši olümpial suur häbi. Jutt pole aastaid hiljem avalikkuse ette kistud dopinguskandaalidest, vaid jäähokist. Neli aastat tagasi langes Venemaa hokikoondis veerandfinaalis Soomega mängides. Koduse olümpia tähtsaim kuldmedal jäi saamata. Nii nagu ka neli aastat varem Vancouveris ja veel varem Torinos – õigemini kõigil olümpiatel pärast 1992. aastat.

Pyeongchangi olümpiaks on aga venelastele kätte mängitud hiilgav võimalus. Olümpiaisad ei saanud maailma parima hokiliiga NHL-i juhtidega kaubale ja selle liiga mängijaid seekord olümpial ei näe. 20 aastat muinasjuttu, kus hokiturniiril kohtusid oma parimas rivistuses maailma parimad hokimaad, on lõppenud. Uues reaalsuses on kõik trumbid Venemaa käes.