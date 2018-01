Reuters: Kelly Sildaru vigastus röövis olümpiamängudelt superstaari

Uudisteagentuur Reuters on vaadanud tagasi Eesti freestyle-suusataja Kelly Sildaru vigastusele ning tõdeb, et eestlanna põlvetrauma tõttu ei kustunud ainult Eesti medalilootused, vaid PyeongChangi taliolümpiamängud jäid ilma ka freestyle-suusatamise superstaarist.

Reuters kirjutab, et Sildaru oli 9.-25. veebruarini toimuvatel talimängudel suursoosikuks naiste freestyle-suusatamise pargisõidus. Eestlannal jääb olümpiamängudele aga sõitmata vasaku põlve ristatisidemete trauma tõttu. Medalisoosikute ringi kuulus ta veel ka rennisõidus.

Nagu Eesti spordisõber juba teab, siis saab Sildaru taastumisprotsessile kaasa elada tema videoblogide vahendusel ning seda fakti toob välja ka tuntud uudisteagentuur.

“15-aastasel Sildarul on veel küllaldaselt aega, et karjääri jooksul olümpiamängudel osaleda ja tuua lisa seitsmele Eesti suusatajate taliolümpiamängude medalile. 2022. aasta Pekingi talimängude ajal on ta endiselt teismeline,“ kirjutab Reuters. “Tema põlvevigastus röövis PyeongChangi taliolümpiamängudelt aga freestyle-suusatamise superstaari.“