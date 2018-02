Rekordinaine Marit Björgen: on imeline niimoodi olümpiakarjäär lõpetada

Marit Björgen on olümpiavõitjana finišis.

Murdmaasuusataja Marit Björgen tõusis Pyeongchangi olümpiamängude järel läbi aegad ekõige edukamaks talisportlaseks. Björgen on nüüd aastate jooksul võitnud olümpiamängudelt kaheksa kuldmedalit, neli hõbemedalit ja kolm pronksmedalit.

Seni oli esikohal Björgeni kaasmaalane Ole Einar Björndalen kaheksa kuldmedali, nelja hõbemedali ja ühe pronksmedaliga. Kui olümpiamängude ajal uuriti Björgeni käest pidevalt, kuidas ta tõenäoliselt saabuvasse rekordisse suhtub ja üldse oma olümpiakarjääri kommenteerib, siis norralanna rõhutas pidevalt, et ta vaatab veel tulevikku ja saavutatule ei mõtle. Nüüd tunnistas 37-aastane norralanna, et tema olümpiakarjäär sai Pyeongchangiga läbi.

“Kui ma vaatan saavutatule tagasi, siis see on imeline,“ sõnas Björgen, kes lõpetas olümpiamängud kuldmedaliga naiste 30 km klassikasõidus.

“Minu karjäär on olnud imeline. Need olid minu viimased olümpiamängud. Selline lõpp on tõesti imeline,“ lisas Bjärgen, kes võitis Pyeongchangis kokku viis medalit.

Aastate jooksul ka 18 MM-tiitlit võitnud Björgen võitis Lõuna-Koreas kuldmedali lisaks maratonile veel 4x5 km teatesõidus. Hõbemedali sai ta kaela 15 km suusavahetusega sõidus ning pronksmedali 10 km vabatehnikasõidus ja sprinditeates.