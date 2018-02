Raskused on ületamiseks. Mäesuusakaunitari Lindsey Vonni suure kroonimise ootuses

Talispordialade tipptegijad ei ole enamasti ülemaailmsed staarid, kuid 33-aastane USA mäesuusakaunitar Lindsey Vonn on suutnud aastate jooksul tavapärastest normidest välja murda ja saavutanud oma ala mõistes tavapäratu kuulsuse.

Naiste seas rekordilised 79 MK-etappi võitnud Vonn on karjääri jooksul kroonitud olümpiavõitjaks ainult korra: 2010. aastal Vancouveris kiirlaskumises. Kiirusalad ongi Vonni leivanumber. Norra päritolu ameeriklannast staar on aastate jooksul pidanud taluma mitut ränka vigastust, kuid Pyeongchangis peaks saabuma päev, mil ta võidab kiirlaskumises oma teise olümpiakulla.