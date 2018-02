Rahvusvaheline hokiliit astus piinlikku ämbrisse, kui unustas ära, et Venemaa koondis olümpial ei osale

Rahvusvaheline hokiliit postitas sotsiaalmeediasse Venemaa hokinaiskonnale tervitussõnumi, kus lehvitati ka Venemaa lippudega.

Iseenesest poleks sellest midagi imelikku, kuid Pyeongchangi olümpiamängudel ju ei osale sellist naiskonda. Kõik Venemaa sportlased osalevad tiitli all "Olümpiasportlased Venemaalt" ning nende nimede ees on Venemaa lipu asemel olümpialipp.

Kui hokiliit oma eksimusest aru sai, siis saadeti välja mõneti kummaline, aga samas ka loogiline selgitus. Tuleb välja, et see postitus oli juba enne olümpiat valmis tehtud ning ajastama pandud. Lisaks lubati, et uus tekst räägitakse Rahvusvahelise Olümpiakomiteega läbi.

Praeguseks on postitust juba uuendatud, kuid muudatuste ajaloost on näha ka esialgset versiooni.