Pyeongchangis võitis kulla Tšernobõli päritolu ameeriklanna: sündides 12 varvast ja üks jalg 15 sentimeetrit lühem

Tšernobõlis kõige karmimal ajal sündinud ameeriklanna Oksana Masters võitis oma kolmandal paraolümpial kuuenda medali, kuid esimest korda kõige säravama.

Tegu on ühe mitmekülgseima paraolümplasega, olles USA-le medaleid võitnud nii murdmaasuusatamises, laskesuusatamises kui ka sõudmises. Lõuna-Koreas teenis ta enne kolmapäevast sprindikulda ka hõbeda laskesuusatamise 6 km ja pronksi murdmaasuusa 12 km distantsil. Sõudmises jõudis ta pjedestaalile Londoni olümpial.

28-aastane Masters sündis Ukrainas kolm aastat pärast 1986. aasta Tšernobõli tuumakatastroofi tõsise defektiga - tema mõlemal jalal oli kuus varvast ja üks jalg teisest 15 sentimeetrit lühem. 7-aastaselt adopteeris ta Ameerika perekond, sest tema enda vanemad olid ta hüljanud. Enne seda jõudis ta elada kolmes erinevas lastekodus.

1997. aastal pärast USA-sse kolimist amputeeriti mõlemad jalad altpoolt põlve, kuna need muutusid valulikuks ega suutnud enam tema keha toetada. Samuti opereeriti tal parema liikuvuse huvides mõlemad nimetissõrmed, et need töötaksid nagu pöidlad.

"Ma tunnen end nagu seitsmendas taevas. Olen seda medalit nii kaua aega taga ajanud," rõõmustas 28-aastane Masters. "See on mu karjääri kõige imelisem medal."

Masters tunnistas rahvusvahelisele meediale, et just lapsepõlve raskused aitasid tal spordis kaugele jõuda. "Olen rahul, et olen suutnud kõik need läbi elatud koledused kanaliseerida ja need positiivseks pöörata," rääkis ta.