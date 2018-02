Pyeongchangi olümpiaime: lumelaudur võttis kulla mäesuusatamises! "Arvasin, et ajavõtusüsteemiga on mingi tõrge"

Pyeongchangi taliolümpiamängude kaheksandal võistluspäeval sai sensatsioonilise saavutusega hakkama tšehhitar Ester Ledecka.

Seni lumelaua paralleelslaalomis suuri tegusid teinud 22-aastane Ledecka võitis olümpiakulla mäesuusatamise ülisuurslaalomis. Ta on võistelnud mäesuusatamise MK-sarjas vahelduva eduga kaasa vaid viimased kaks aastat, põhiala lumelauasõidu kõrvalt, ent olümpial selline sähvatus! MK-sarjas on Ledecka parimaks 7. koht, reeglina on tulemused jäänud teise või kolmandasse kümnesse. Ülisuurslaalomis on parimaks 19. koht. Müstika!

"Finiši järgselt arvasin, et ajavõtusüsteemiga on mingi tõrge. Ootasin, et lõpuks pannakse mulle õige aeg. Aga keegi ei teinud seda," sõnas üliõnnelik olümpiavõitja Eurospordile. Norra rahvusringhäälingu (NRK) mäesuusatamise ekspert Thomas Lerdahl lausus Ledecka võidu kohta paljutähendusliku lause: "Üks kõige suuremaid sensatsioone, mille tunnistajaks olen elu jooksul olnud!"

Lumelauasõidu paralleelslaalomis ja paralleelsuurslaalomis on Ledecka kahekordne maailmameister aastastest 2015 ja 2017. Sotši olümpial sai ta paralleelsuurslaalomis 7. koha. Ta on võitnud 14 MK-etappi ja juhtinud MK-sarja.

Spordis on imed võimalikud ka tänapäeval!