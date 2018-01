PyeongChangi olümpia medalilootust tabas kuu enne suurvõistlust insult

Suurbritannia neljabobi lootis 2018. aasta PyeongChangi talimängudel püüda medalit, kuid need lootused said suure tagasilöögi, kui tiimi kuuluvat 30-aastast Bruce Taskerit tabas 4. jaanuaril insult.

Eurosport kirjutab, et praeguste prognooside kohaselt paraneb Tasker täielikult, kuid olümpiamängudele jääb tal siiski sõitmata.

“Olen väga pettunud, et ma ei saa nelja aasta pikkust tsüklit olümpiamängudega lõpetada. Olen siiski ääretult tänulik, et olen endiselt terve ja peagi täie tervise juures,“ sõnas Tasker. “Ma tunnen end veel veidike kummaliselt, kuid üldiselt on kõik hästi. Naasen juba normaalsesse ellu ja saan oma koeraga jalutada.“

“Prognooside kohaselt paranen ma täielikult,“ lisas ta. “Elan oma meeskonnakaaslastele nüüd kaasa televiisori vahendusel.“

2014. aasta Sotši olümpiamängudel kuulus Tasker Suurbritannia koosseisu, mis lõpetas võistluse viienda kohaga. Pärast kahe Venemaa neljabobi diskvalifitseerimist on britid tõusnud Sotši olümpia kolmandaks neljabobiks.