Pyeongchangi olümpia märksõnad: professionalism, Norra ja venelased

Professionalism

Need, kes olümpial medaleid võidavad, on profid niikuinii, jutt käib üha professionaalsemast tööst, mida võitude nimel tehakse. Sportlast ümbritseb asjatundjatest koosnev tiim (paar treenerit, arst, massöör, füsioterapeut, psühholoog, varustuse eest hoolitsejad pluss veel paar alaspetsiifilist abilist), kelgutajale valmistatakse käsitsi 100 000 eurot maksev sõiduvahend, mäesuusataja jaoks töötavad teadlased tuuletunnelis välja parima kombinesooni, meedikud valmistavad ette taastumisprogrammi... Loetelu sellest, mis aitab kärpida sekundeid, on lõputu.

Suurbritannia – pole eriline talispordiriik – kulutas olümpiatiimi ettevalmistuseks 35 miljonit eurot ehk 600 000 eurot sportlase kohta. Võideti kuld ja neli pronksi. Eesti olümpiaatleedid arvutagu välja, kas nemad said EOK-lt nelja aasta jooksul sama suure summa. Ilmselt mitte. Aga meie peame nendega võrdsetel alustel võistlema. Ja need on kõigest britid.