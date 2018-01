PyeongChang kutsub taliolümpiale: 45 000 hotellituba on veel saadaval!

PyeongChangi olümpia korraldajad saatsid täna välja memo, milles kutsutakse inimesi vaatama nii talimänge kui ka paraolümpiat. Ruumipuuduse pärast muretsema ei pea: tervelt 18 000 hotellituba ootavad veel broneerimist ning veel 27 000 tuba on vabad võistluspaikadest vaid ühe tunni sõidu kaugusel.

Niisugune rõõmusõnum võtab kukalt kratsima isegi ainult olümpiamängudest kirjutava portaali Inside The Games ajakirjanikud, kes teatavad, et alles eelmise aasta lõpus oli mängude toimumispaigas puudu 11 hotellist, mille ehitus alles käis. Ning nendesse pidavat paigutama kõigest need inimesed, kes otseselt olümpial töötavad.

Paljud pealtvaatajad on endale elamise broneerinud Seouli ning plaanivad 160 kilomeetri kaugusel asuvatesse võistluspaikadesse reisida taksode või rongiga. Enamus olümpiaturiste kohutavad aga Lõuna-Korea hotellide hinnad, mis suurvõistluste lähenedes eriti kõrgeks on aetud.

Väidetavalt pannakse kõikide hotellide vahel, mis asuvad võistluspaikadest tunni aja piires, käima tasuta buss.

"Lakke tõusnud majutushinnad pole enam Pyeongchangi taliolümpial probleem. Ruumid on nüüd saadaval väiksemate hindadega, kui alguses plaanitud," seisab korraldajate memos, mida Inside The Games tsiteerib. "Keskmine hind öö kohta motellis on nüüd 73 kuni 170 eurot, mitte enam 350."

"Jätkuvad kõnelused valitsuse ja majutusasutuste vahel stabiliseerivad hindu veelgi," lisatakse selles.

Ühtlasi kutsutakse üles inimesi, kellelt ööbimise eest rohkem kasseeritakse, kui nende memos kirjas, teatama juhtunust korraldajatele. Samuti julgustatakse pealtvaatajaid kasutama PyeongChangi olümpia ametliku partneri Airbnb teenuseid.