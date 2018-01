Putin nimetas vilepuhuja Rodtšenkovi idioodiks

Venemaa president Vladimir Putin nimetas Venemaa riikliku dopingusüsteemi paljastanud Grigori Rodtšenkovi idioodiks.

Rodtšenkov andis eile Saksamaa ajakirjanikele pika ja põhjaliku intervjuu, kus lahkas venelaste dopingusüsteemi üksikasju ning avaldas, millised plaanid ka lõpuks täitmata jäid. Ühtlasi tunnistas hetkel USA-s tunnistajakaitseprogrammi raames peidus olev Rodtšenkov, et kardab oma elu pärast.

"Nüüd on nad (maailma antidopingu agentuur WADA - toim.) kätte saanud selle idioodi Rodtšenkovi, kes on USA-sse veetud," sõnas Putin täna ajakirjanikele, vahendab lenta.ru.

"Vaadake, sellel inimesel on ju seaduste täitmisega probleeme olnud. Ta on tegelenud illegaalsete asjadega, ta pidi olema vanglas, kuid pandi hoopis Venemaa antidopingu laborit juhtima. Kas ta on üldse usaldusväärne?" küsis Putin.

President meenutas ka Rodtšenkovi enesetapukatseid ning soovis talle paranemiseks edu: "Jumal kaitsku teda, hakaku tal kergem."

Rodtšenkov tunnistas WADA-le üles, et 2014. aasta Sotši taliolümpiamängudel vahetati Venemaa sportlaste positiivsed dopinguproovid negatiivsete vastu. Suurde skandaali sattunud Venemaa peab eelseisval Pyeongchangi olümpial võistlema rahvusvahelise olümpiakomitee lipu all.