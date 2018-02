Pronksi võitnud Venemaa sportlast ähvardab poliitilise avalduse eest karistus

Venemaa kiiruisutaja Semjon Jelistratov rikkus Pyeongchangi olümpial reegleid, tehes pronksmedali võitmise järel poliitilise avalduse.

Lühirajauisutamise 1500 meetri distantsi kolmandana lõpetanud Jelistratov teatas ajakirjanikele, et pühendab oma medali kõigile neile Venemaa sportlastele, keda rahvusvaheline olümpiakomitee (ROK) Lõuna-Koreasse võistlema ei lubanud. Lisaks märkis ta, et venelastele on liiga tehtud ja nendega ebaausalt käitutud.

ROKi pressiesindaja Mark Adams kinnitas, et Jelistratovi suhtes on algatud uurimine ja teda võib oodata karistus.

ROK lubas Pyeongchangi neutraalse lipu all võistlema 169 venelast.

Jelistratovit edestasid 1500 meetri distantsil kulla võitnud Hyo-Jun Lim (Lõuna-Korea) ja hõbeda pälvinud Sjinkie Knegt (Holland).