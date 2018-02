Pronksi jagama pidanud Björgen ei uskunud medalivõitu, Pärmäkoski arvates on kogu situatsioon naljakas

Bai Xuefei/Xinhua via ZUMA Wire

Pyeongchangi olümpial sõideti neljapäeval naiste 10 km vabatehnika sõit, kus kurioosselt läks pronksmedal jagamisele. Norralanna Marit Björgen ja soomlanna Krista Pärmäkoski sõitsid välja täpselt sama aja, kaotades Ragnhild Hagale 31,9 sekundiga.

Pärast tulemuste selgumist ütles Björgen, et arvas pärast finišijoone ületamist, et pronks läheb ameeriklannale Jessica Digginsile, kes polnud veel oma sõitu lõpetanud. Siiski pidi Diggins leppima alles viienda kohaga. "Tal oli ennem väga suur edumaa, ma olen sõnatu," ütles norralanna.

Björgenil jäi kiidusõnu ka kulla võitnud kaasmaalasele Hagale: "Ta on olnud kõige tugevam ja ühtlasem sõitja sel talvel. Ta tõesti väärib seda!"

Pärmäkoski oli pärast finišit heas tujus, kuid väga kurnatud. "Mõtlesin pärast viimast tõusu, et nüüd on kõik. Ma ei tea, kust see viimane jõud tuli," ütles ta.

"See on naljakas, et ajad olid täpselt samad ning pronks läheb jagamisele," lisas Pärmäkoski.