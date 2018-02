President Kaljulaid: olümpial saad aru, mida suur sport tähendab

Pyeongchangi olümpial on naiste suusavahetusega sõit just läbi saanud, kui president Kaljulaid võtab tassi kuuma teed, et sooja saada, ja räägib Eesti Päevalehele, kuivõrd sport tema ellu kuulub.

Kas Eesti presidendile on spordivõistlustel käimine kohustus, vaheldus või vajadus?

„Pelgalt olümpia pärast mind nii kaugele ei lastaks, tuleb teha palju muudki tööd. Esmaspäeval tulime, veetsime kolm päeva Soulis, kohtusime Lõuna-Korea presidendiga ja e-residentsuse programm palus, et neid aitaksime.”