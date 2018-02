Prantslanna tegi jäätantsu ajal striptiisi: "Täielik õudusunenägu!"

Pyeongchangi olümpiamängude jäätantsu asusid lühikava järel juhtima kanadalastest suurfavoriidid Tessa Virtue ja Scott Moir. Teise koha saavutanud Prantsusmaa paari Gabriella Papadakis-Guillaume Cizeron kava kujunes aga plaanitust teistsuguseks, sest prantslanna paljastas tantsu ajal oma rinna.

Nimelt läks Papadakise kleit kava esitamise ajal viltu ning mitmel korral oli näha naise vasak rind. Ülejäänud tantsu ajal pidi prantslanna pidevalt oma kleiti kohendama.

"See oli täielik õudusunenägu!" tunnistas Papadakis lühikava järel. "See oli väga häiriv, minu kohutavaim kogemus olümpiamängudelt."

"Tundsin selle kohe ära, kui see juhtus... Sisendasin endale, et pean keskenduma võistlusele. Ja seda me ka tegime. Usun, et võime enda üle uhked olla. Aga kaotada sellisel põhjusel paar punkti... Selliseks asjaks lihtsalt ei saa valmis olla ega treenida," lisas prantslanna.