Poolpaljas aktivist protestis olümpialinnas karusnaha kandmise vastu

Poolpaljas loomaõiguste eest võitleja protestis täna hommikul olümpialinnas Pyeongchangis rõivatööstuses kasutatavate karusnahkade vastu.

Ashley Fruno korraldas protestiaktsiooni olümpia meediakeskuse ees, kandes 16-kraadises külmas vaid aluspesu ja jänesekõrvadega mütsi. Naine hoidis käes plakatit kirjaga "Tšempionid ei kanna karusnahka".

"Mõistagi on siin külm, kuid see kõik on tühine võrreldes sellega, mida peavad loomad taluma karusnahafarmides. Kahjuks kannavad ka paljud korealased kasukaid. Karusnahka ei peaks olümpial näha olema. Kuna see on loomade suhtes väga julm, palun, et te karusnahast tooteid ei ostaks," sõnas Fruno ajakirjanikele.

Varem on loomaõiguslased Pyeongchangis teravalt sõna võtnud ka selle vastu, et Lõuna-Koreas tarbitakse laialdaselt koeraliha.

Pyeongchangi olümpia algab 9. veebruaril.