Põnevas meeste curlingufinaalis jäid peale Super Mario ja USA

Meeste curlinguturniiri finaali otsustas kaheksas voor, kus USA koondis sai Rootsi vastu kirja koguni viis punkti ning võttis lõpuks ilusa 10:5 võidu ja olümpiakulla.

Punkt-punkti mänguna käinud esimeste voorude järel sai määravaks just nimelt kaheksas voor, kus ameeriklaste kapten John Shuster suutis ühe viskega minema saata kaks rootslaste kivi ning sellega USA-le kirja saada haruldase "five-ender'i" ehk vooru 5:0 võidu - see tähendab, et vooru lõpuks oli keskpunktile kõikidest Rootsi kividest lähemal lausa viis USA kivi.





Eelviimases voorus suutis Rootsi küll kaks punkti tagasi saada, kuid viimases voorus ettevaatlike ameeriklaste vastu enam kolme punkti tagasi võita ei suudetud - seega tuligi olümpiavõitjaks USA, Rootsile läheb kirja hõbe ning pronksi saab Šveits, kes alistas pronksimatšis Kanada.

USA ridades tuli olümpiavõitjaks ka mängude ajal Super Marioks ristitud Matt Hamilton, kes sarnaneb oma välimuse ja vuntsi poolest tuntud arvutimängukangelasega.