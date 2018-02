Põhja-Korea riigipea külastab olümpiamängude ajal Lõuna-Koread

Põhja-Korea tseremoniaalse võimuga riigipea külastab järgmisel nädalal seoses Pyeongchangi taliolümpiamängudega lõunanaabrit, teatas Soul pühapäeva hilisõhtul.

Kim Yong-nam - Põhja-Korea nukuparlamendi, kõrgeima rahvaassamblee, presiidiumi esimees - alustab kolmepäevast visiiti reedel, olümpiamängude avapäeval, teatas Lõuna-Korea ühinemisministeerium, kirjutab ERR Uudised.

Tegelik võim Põhja-Koreas on võimupartei juhi Kim Jong-uni käes.

Talimängude lähenemine on toonud Korea poolsaarel kaasa pingete märkimisväärse leevenemise, kuid kahe riigi leppimisest on asi endiselt kaugel. Lõuna- Korea meedia süüdistab valitsust liigsetes järeleandmistes põhjanaabrile, et saavutada selle sportlaste osalemine mängudel, ning heidab valitsusele ette mõnede Lõuna-Korea hokinaiste ja kiiruisutajate mängudelt kõrvalejätmist, et teha ruumi Põhja- Korea sportlastele.