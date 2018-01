Põhja-Korea olümpial osalemise teemal toimus läbimurre

Põhja-Korea juhid võtsid vastu lõunanaabrite ettepaneku ühise laua taga riigi olümpial osalemist arutada.

Kõnelused leiavad aset tuleval teisipäeval kahe riigi vahelises demilitariseeritud tsoonis ning märgivad esimesi ametlikke diskussioone kahe riigi vahel üle kaheaastase perioodi järel.

Arutelul on üheks põhiküsimuseks see, kas Põhja-Korea osaleb PyeongChangi olümpial, mis toimub Lõuna-Korea pinnal. Põhjakorealaste president Kim Jong-un andis oma uusaastakõnes mõista, et nende riigi olümpial osalemine on võimalik - juhul, kui USA ja Lõuna-Korea jätavad seekord ära oma iga-aastase suurõppuse, mis seal piirkonnas veebruaris ja märtsis toimub.

Kuna ameeriklased ja lõunakorealased otsustasidki õppust sel aastal mitte korraldada, on Põhja-Korea ilmselt valmis oma sportlased mängudele saatma.

Ainsate Põhja-Korea atleetidena on seni olümpiale kvalifitseerunud iluuisutamise paarissõitjad Ryom Tae-Ok ja Kim Ju-Sik, kuid tõenäoliselt saaksid põhjakorealased soovi korral välja panna veel mitmeid sportlasi.

Põhja-Korea olümpial osalemist on tugevalt soosinud nii Rahvusvaheline Olümpiakomitee kui ka Lõuna-Korea.