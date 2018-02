Põhja-Korea "ergutustüdrukuid" ootab kodumaal hoopis kurvem saatus

Põhja-Korea tantsutüdrukud olümpialinnas Foto: AFP, Scanpix

Põhja-Koread koondist on mitmetel Pyeongchangi olümpiamängude üritusel esindanud "tantsutüdrukud", kes tribüünidelt sportlastele kaasa elavad. Kuid 2008.aastal KRDV'st põgenenud Lee So-yeon on kergitanud saladuseloori, et milline on üldse nende neidude elu igapäevaselt.