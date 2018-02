PIINLIK! Šveitsi ajaleht ajas sassi Eesti olümpiakoondise ja neutraalse lipu all võistlevad venelased

Šveitsis ilmuvas ajalehes Luzerner Zeitungis avaldati artikkel Pyeongchangis taliolümpial neutraalse lipu all võistlevatest Vene rahvusest sportlastest, kuid mingil põhjusel illustreerib seda lugu hoopis pilt Eesti koondisest.

Pildiallkirjas on veel üle täpsustatud, et tegemist on Vene delegatsiooniga olümpia avatseremoonial. Kahjuks on pidil aga selgelt näha sini-must-valge lipp, mida kandis staadionile kiiruisutaja Saskia Alusalu.