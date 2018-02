Päev ja olümpiakuld, mis oleks pidanud kuuluma Kelly Sildarule

Eestlaste jaoks said Pyeongchangi olümpiamängud uue suuna juba septembri keskpaigas, kui selgus, et põlvevigastus ikkagi ei luba Kelly Sildarul nelja aasta suurimale spordipeole sõita. Sellega maeti ka medalilootused. Ometi kiskus mõte vägisi sellele, et kõik muu oli ju varem justkui ideaalstsenaariumi järgi valmis kirjutatud. Kõik teadsid, et pargisõidu olümpiastart toimub päeval, mil X-Mängude kahekordne võitja saab 16-aastaseks. Paremat sünnipäevakinki oleks raske tahta.