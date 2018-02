OTSEBLOGI | Neljas koht! Saskia Alusalu tegi olümpiafinaalis fantastilise soolosõidu!

Alusalu võttis ühisstardiga sõidus soolosõidus ära kõik kolm esimest vahefinišit ning kogus nende punktide abil endale lausa neljanda koha!

Kiiruisutamise ühisstardi reglemendi järgi selgitatakse lõppkohad välja punktidega - kõigis kolmes vahefinišis saab esimene koht 5, teine koht 3 ja kolmas koht 1 punkti. Finišis saab esikoht 60, teine koht 40 ja kolmas 20 punkti, mistõttu pole puhtalt vahefinišite pealt võimalik medalile jõuda, ent maksimaalselt on neljas koht võimalik.

Alusalu taktikaks oligi juba teisel ringil rünnata ning vahefinišite peale mängida - see õnnestus suurepäraselt, kuna ükski teine naine temaga kaasa minna ei söandanud. 16 ringist 13 ihuüksi kõigist mitusada meetrit eespool sõitnud Alusalu püüti lõpuks kinni kaks ringi enne lõppu ning kuigi ta lõpetas sõidu 16 naise seas alles 12. kohal, kuulus talle punktitabeli järgi lõpuks olümpiamängude neljas koht!

Poolfinaal:

Alusalu alustas olümpiat poolfinaalis ilusa sõiduga - poolfinaalis kontrollis eestlane sõitu hästi, võttis tänu esikolmiku kukkumisele teisest vahefinišist teise koha punktid ning pääses seitsmendana edasi finaali 16 parema sekka.

Finaalsõit peetakse kell 14.30.

Ühisstardiga sõit on kiiruisutamises olümpiakavas esmakordselt.

Loos viis 23-aastase Alusalu teise poolfinaali. Mõlemas poolfinaalis on 12 naist ehk kokku pääses ühisstardiga sõidus olümpiale 24 sportlast.

Alusalu konkurentideks teises poolfinaalis on Claudia Pechstein (Saksamaa), Ayano Sato (Jaapan), Ivanie Blondin (Kanada), Francesca Bettrone (Itaalia), Dan Li (Hiina), Heather Bergsma (USA), Nikola Zdrahaloba (Tšehhi), Ji Woo Park (Lõuna-Korea), Annouk van der Weijden (Holland), Luiza Zlotkowska (Poola), Tatijana Mihhailova (Valgevene).

Ühisstardiga sõidus tuleb läbida 16 ringi. Vahefinišid on 4., 8. ja 12. ringi järel. Kõige rohkem punkte jagatakse finišis. Paremusjärjestus pannakse lõpuks paika punktide põhjal. Esimesed kolm üle finišijoone saavad nagunii kõige rohkem punkte ehk vahefinišite võitmisega on maksimaalselt võimalik tõusta lõpuks neljandale positsioonile. Need sportlased, kes punkte ei kogu, siis nemad pannakse pingeritta lõpuaegade põhjal. Võrdsete punktide korral saab otsustavaks lõpuaeg.

Finišis jagatavad punktid: võitjale 60, teisele 40, kolmandale 20.

Vahefinišis jagatavad punktid: võitjale 5, teisele 3, kolmandale 1.

Olümpiamängude korraldajad ei ole seni üheski ametlikus protokollis märkinud, kas finaali saab 12 või 16 naist. Tavapäraselt sõidavad naiste ühisstardiga sõitude finaalis 16 naist ehk niimoodi peaks edasi finaali saama mõlema poolfinaali kaheksa paremat. Samas olevat ka võimalus, et finaalis sõidab 12 sportlast. Ühisstardiga sõidu pikkuseks on 6,4 km.

Naiste esimene poolfinaal algab Eesti aja järgi kell 13.00. Teine poolfinaal algab kell 13.15. Finaal sõidetakse 14.30.

OM: Naiste kiiruisutamise ühisstart

https://twitter.com/TaaviRoivas/status/967381767077449733

Tundub, et teised naised panustasid kõik ainult ja ainult medalile ning lubasid Alusalul vahefinišite punkte noppida. Taktika õnnestus sajaprotsendiliselt. Vapustav, Saskia Alusalu!

Olümpiavõit läheb jaapanlannale Nana Takagile, hõbe korealannale Bo-Reum Kimile ning pronks Irene Schoutenile! AGA MIS KÕIGE TÄHTSAM - SASKIA ALUSALULE NELJAS KOHT!

Nüüd võetakse Alusalu kinni ning eestlanna vajub läbi grupi. Neljas koht oli ilmselt tema eesmärk ning see on täidetud!

Alusalu võtab järgmise vahefiniši samuti ära ning edu on neli ringi enne lõppu veel 150 meetrit. Nüüd hakkavad järgmised kõvemini vajutama. Raske uskuda, et Saskia lõpuni vastu peab, aga neljas koht on juba kindlustatud!

Saskia Alusalu võtab ka teise vahefiniši võidu! Neljas koht on vaat et juba kindel!

Teise vahefiniši võit oleks juba väga tõsine avaldus lausa neljandale kohale!

Nüüd võetakse taga uuesti käik välja. Kas Alusalu võtab ka järgmise vahefiniši punktid?

Siit võib praeguse seisuga koita ka koht esikümnes. Nüüd hakkavad tasapisi liigutama ka tagumise grupi naised.

Alusalu võtab esimese vahefiniši punktid ära ülimalt kindla eduga!

Vahe on juba ülisuur! Eestlannal on veel vaid üks ring vastu pidada, aga Alusalu edu on vaat et 150-meetrine! Uskumatu!

Alusalu lähebki eest ära! Vahe on juba väga suur sees - kas keegi läheb järgi?

Tempo on aga väga madal ning esimesel ringil keegi ei ründa. Poolfinaalis üritas Alusalu teisel ringil - ning seda teeb ta ka siin!

Alusalu võtab esimesel ringil sisse päris viimase koha.

Finaal algas!

Alusalu stardipositsioon on tagumises reas, kuid suures plaanis see väga ei loe.

Poolfinaalist erinev on siin aga tõsiasi, et 12 naise asemel on stardis 16. Seetõttu on punkte korjata pisut raskem.

Süsteem on samasugune nagu poolfinaalis - kolm vahefinišit, kus jagatakse punkte, aga esikolmik selgub siiski finišijoonel.

Aga nüüd - naiste ühisstardi olümpiafinaal, meie jaoks mõistagi peaosas Saskia Alusalu!

Meeste esimeses poolfinaalis oli ebaõnne lätlasel Haralds Silovsil, kes teenis sarnaselt Alusalule vahefinišitest kolm punkti, kuid jäi lõpuks esimesena finaaliukse taha.

Alusalu võtab taas rahulikult ning esikolmikusse ei püüdle, ent lõpetab kuuenda-seitsmendana. Seitsmes koht poolfinaalis viib ta edasi finaali 16 parema sekka!

Viimane ring!

Alusalu hoiab turvalist positsiooni. Kolm ringi jäänud.

Viimasesse vahefinišisse Alusalu taas ei panusta.

Eestlanna ei üritanud tegelikult isegi rünnata ning tahtis esikolmikul minna lasta, kuid nemad kõik kukkusid ning Alusalu võttis Pechsteini järel kolm punkti. See peaks talle finaalipääsu juba tagama!

Esikolmik kukub ning Alusalu võtab vahefinišist teise koha punktid! Finaalikoht terendab!

Väike vahe on esiviisikul nüüd teistega sees. Alusalu on viisikus olemas. Nüüd tuleb punktiring!

Esimeses vahefinišis Alusalu punkte ei ründa ning hoiab rahulikult positsiooni grupi lõpus. Kolm punktisaajat on ameeriklanna Bergsma, hiinlanna Li ja kanadalana Blondin.

Alusalu ja kogenud sakslanna Pechstein ründavad koos!

Nii - esimese vahefiniši ring!

Alusalu rünnak aktiviseerib grupi juba teisel ringil, kuid kedagi ära ei lasta. Taktikamäng!

Alusalu ründab!

Algus on taas passiv. Alusalu on suhteliselt grupi lõpus.

Läks!

Aga nüüd - Saskia Alusalu poolfinaal! Tuletame meelde - vahefinišid on iga nelja ringi tagant.

Viimase ehk kaheksandana pääseb edasi valgevenelanna Marina Zujeva, kes pääseb edasi vaid ühesajandikulise paremusega. Zujeva oli ainus edasipääseja, kes vahefinišitest punkte ei kogunud - finišis oli ta neljas. Alusalul on seega äärmiselt oluline vahefinišitest mõni punkt noppida - kaheksa edasipääseja sekka pääsesid kõik need, kes mõne punkti vahepeal said.

Finiš! Esimesena tuleb üle joone itallanna Francesca Lollobrigida, teise koha saab hiinlanna Dan Guo ja kolmanda kanadalanna Keri Morrison.

Kaks ringi veel minna. Võistlejaterivi on küllaltki pikaks tõmmatud.

Poolatar Czyszczon kukub ning jääb teistest pisut maha. Šveitslane Härdi on võistluse katkestanud.

Alustatakse päris korraliku passimisega ning käik pannakse sisse alles esimese vahefiniši eel. Selle järel võetakse taas hoog maha.

Esimene poolfinaal on alanud!

Sõidetakse 16 400-meetrist ringi ehk distantsis on 6,4 kilomeetrit.

Alusalu tuleb starti teises poolfinaalis, mis algab meie aja järgi kell 13.15. Esimene poolfinaal, mis on ühtlasi esimene kiiruisutamise ühisstart olümpiaajaloos, saab alguse täistunnil.

Nõndaks - see aeg on nüüd käes! Avatseremoonial meie lippu kandnud jõgevalanna Saskia Alusalu tuleb olümpial Eesti sportlastest viimasena oma esimesse starti, alustades täna naiste kiiruisutamise ühisstardis.