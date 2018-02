OTSEBLOGI | Millega rabavad korealased maailma olümpiamängude avatseremoonial?

Osalevaid riike on 92 ja sportlasi ligemale 3000. Eesti on väljas 22 sportlasega, lipukandjaks tänasel avatseremoonial kiiruisutaja Saskia Alusalu.

Kuni 25. veebruarini kestvatel mängudel läheb jagamisele 102 medalikomplekti.

Pyeongchangi taliolümpia avatseremoonia

Staadionile on jõudnud ka leedukad, kes on seekord riietatud halli rõivastusse.

Delfi Pyeongchangist: tundub, et sportlased külma ei karda ja paljud marsivad areenile mütsita.

Iga osaleva riigi nimi ja lipp projekteeritakse suurelt ka staadioni tribüünidele. Hetkel marssis staadionile Ida-Timor.

Kohal on ka Ghana, kes osalevad alles teistel taliolümpiamängudel.

Traditsiooniliselt kõlab korraldajamaa hümn ning staadionile saabuvad osalevad sportlased. Loomulikult on esimestena marssimas kreeklased.

Hetkel tutvustab korraldajamaa külalistele oma kultuuri ja sümboleid. Staadionile saabub Lõuna-Korea lipp, mida kannavad kohalikud tuntud sportlased. https://twitter.com/DigitalOEx/status/961922681502404608

Delfi Pyeongchangist: kui staadionil on ääretult külm, siis ajakirjanike töökohad on kõik täietud. Kes teeb tööd kinnastega, kes istub lihtsalt kapuuts silmini tõmmatuna.

Põhjakorealased on oma kõige kaunimad näitsikud saatnud staadionile sportlasi ergutama. https://twitter.com/tictoc/status/961920200714129409

Staadionil on väga külm ja tundub, et aina külmemaks läheb. Ajakirjanikud on kõik end maksimaalselt sisse pakkinud.

Delfi Pyeongchangist: avatseremoonia on alanud! Seni on kõige suuremaks vaatamisväärsuseks olnud Põhja-Koreast pärit fännid, kes hõikavad ja tegutsevad ainult kindlate mustrite järgi ja arvatavasti ka käskluste peale.

Staadionile saabus tänavuste olümpiamängude maskott, kelleks on valge tiiger Soohorang.

Avatseremoonia algab Pyeongchangi tutvustava video ja hingematva ilutulestikuga. (Foto: Twitter/@juegoolympicos)

Avatseremoonia peaproovis tehtud video põhjal tõotab üritus tulla väga värvikirev. https://twitter.com/CGTNOfficial/status/961906290405474304

Avatseremoonialt ei puudu loomulikult ka olümpiatuli, mille tõrvikuga sai täna Pyeongchangis jalutada ka kuulus näitleja ja võitluskunstnik Jackie Chan. https://twitter.com/pyeongchang2018/status/961894530206203904

Ajakirjanikud kurdavad sotsiaalmeedias, et temperatuur on hetkel staadionil -7 kraadi. Õnneks on korraldajad varunud nendele soojakotid. https://twitter.com/pearswick/status/961905636542787584

Tere spordisõbrad! Kauaoodatud 2018. aasta taliolümpiamängude avatseremoonia saab avapaugu juba vähem kui tunni pärast Pyeongchangi olümpiastaadionil. 100 miljonit dollarit maksnud staadioni ilu saab nautida aga üürikest aega, sest peale mängude lõppu lammutatakse see maha. https://twitter.com/CBCScottRussell/status/960808447431208965