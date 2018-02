OTSEBLOGI | Mida suudavad jälitussõidus Ermits ja Lessing? Aga Fourcade ja Bö?

Kalev Ermits Foto: Madis Veltman

Pyeongchangi olümpial peetakse täna laskesuusatamise jälitussõidud. Meeste võistlusel on põhiküsimuseks see, mida suudavad eilses sprindis põrunud Martin Fourcade ja Johannes Thingnes Bö, kuid eestlaste pilgud on mõistagi eelkõige pööratud Kalev Ermitsa ja Roland Lessingu poole.