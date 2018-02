OTSEBLOGI JA FOTOD | Marten Liiv tegi olümpiadebüüdi, lätlane oli lähedal üllatuslikule medalivõidule

Pyeongchangi taliolümpia kiiruisutamise programmis tegi täna olümpiadebüüdi 21-aastane Marten Liiv. Ta võistles Eesti kunagisel paraadalal, Ants Antsoni olümpiakulla distantsil 1500 meetris.

Liiv oli rajal kohe esimesena ja sõitis teistele ette aja 1.50,23. Tema enda nimele kuuluv Eesti rekordiaeg on ligi neli sekundit kiirem, aga Pyeongchangi jääovaal pole kiiremate killast.

Liiv lõpetas olümpiadebüüdi 33. kohaga. Puhta sõiduga oli Liivist aeglasem Taiwani sportlane William Tai, lisaks kukkus ja katkestas norralane Allan Dahl Johansson. Kaksikvõit kuulus Hollandile.

Tulemused:

1. Kjeld Nuis (Holland) - 1.44,01

2. Patrick Roest (Holland) - 1.44,86

3. Min Seok Kim (Lõuna-Korea) - 1.44,93

4. Haralds Silovs (Läti) - 1.45,25

5. Takuro Oda (Jaapan) - 1.45,44

6. Bart Swings (Belgia) - 1.45,49

--------

33. Marten Liiv (Eesti) - 1.50,23

Eelinfo:

Stardinimekirjas on 35 meest, tippriigid Holland, Kanada, Norra, USA, Jaapan ja Poola on esindatud kolme võistlejaga. Liiv on võistlejatest ainus, kes peab distantsi läbima üksinda, ilma otsese konkurendita. Ülejäänud sõidavad paari kaupa.

Kaks aastat tagasi peetud juunioride MM-il sai Liiv 1000 meetri distantsil pronksmedali.