OTSEBLOGI | Algas olümpiamängude üks suuremaid duelle. Johannes Thingnes Bö sai avatiirus kolm trahvi!

Juba täna saab alguse Pyeongchangi olümpiamängude üks suuremaid duelle, kui kavas on meeste laskesuusatamise esimene distants. Meeste 10 km sprindis oodatakse loomulikult norralane Johannes Thingnes Bö ja prantslase Martin Fourcade omavahelist heitlust. Sprint algab Eesti aja järgi kell 13.15.

Sel hooajal on mehed MK-sarja täielikult valitsenud ja MM-medaleid on ka mõlemal hulgi, kuid olümpial võiksid ehk suuremad pinged peal olla norralasel, kuna nelja aasta suurimal spordipeol on tal medalid veel võitmata.

24-aastane Bö (täna number 20) on kolmekordne maailmameister ja võitnud MM-idelt kokku koguni 9 medalit, kuid olümpialt läheb ta täna püüdma oma esimest. 29-aastase Fourcade (nr 54) auhinnakapp on veelgi esinduslikum. Ta tuli neli aastat tagasi Sotšis kahekordseks olümpiavõitjaks (20 km distantsil ja 12,5 km pikkuses jälitussõidus) ja kokku on tal 4 OM-medalit. MM-tiitleid on ta võitnud aga koguni 11 ja MM-medaleid on tal kokku 25!

Eestit esindavad täna Kalev Ermits (nr 15), Roland Lessing (49), Rene Zahkna (74) ja Kauri Kõiv (84). Üldse läheb rajale 87 meest.

OM meeste laskesuusatamise sprint Johannes Thingnes Bö sai ka teises tiirus ühe trahvi (kokku 4). Timofei Lapšin on esimesena finišis. Aeg 24.22,6 (tiirud 0+1). Erlend Bjöntegaard on avatiiru järel uus liider. Esimene norrakas, kes sai alla kõik märgid. Ka Tarjei Bö võistlus algas halvasti - tema sai kaks trahvi. Ermits on hetkel avatiiru järel 20. kohal. Kohutav algus! Johannes Thingnes Bö saab avatiirus kolm trahvi! Lõuna-Koread esindav Timofei Lapšin on esimese mehena teises tiirus ja saab ühe trahvi (0+1). Ermits teeb esimeses tiirus kahjuks kaks möödalasku. Johannes Thingnes Bö on 1,9 km peal oodatult uus liider. Svendsen jätab esimeses tiirus ühe märgi üles. Ermits kaotab esimeses vaheajapunktis (1,9 km) liidrile 12,1 sekundiga. Esimene eestlane, Kalev Ermits (nr 15) on ka rajal. Startis üks favoriite, Emil Hegle Svendsen (nr 10). Võistlus on alanud! Üks on kindel - täna saame sel alal uue olümpiavõitja. Ole Einar Björndalenit ega ühtegi teist varasemat võitjat stardis ei ole.https://twitter.com/BiathlonStats/status/962631362695041024 Peatselt algab põnev laskesuusatamise sprint, kus on oodata suurt duelli norralase Johannes Thingnes Bö ja prantslase Martin Fourcade`i vahel. Sel hooajal on MK-sarjas sõidetud 5 sprindidistantsi ning Fourcade on olnud alati poodiumil. Bö on jõudnud esikolmikusse 4 korda. Tere, talispordisõbrad!



Võistluse eel:

24-aastane Bö on kolmekordne maailmameister ja võitnud MM-idelt kokku koguni 9 medalit, kuid olümpialt läheb ta täna püüdma oma esimest.

29-aastase Fourcade auhinnakapp on veelgi esinduslikum. Fourcade tuli neli aastat tagasi Sotšis kahekordseks olümpiavõitjaks (20 km distantsil ja 12,5 km pikkuses jälitussõidus) ja kokku on tal 4 OM-medalit. MM-tiitleid on ta võitnud aga koguni 11 ja MM-medaleid on tal kokku 25!

Sel hooajal on MK-sarjas sõidetud 5 sprindidistantsi ning Fourcade on olnud alati poodiumil. Bö on jõudnud esikolmikusse 4 korda. Bö jäi kolme seast välja 2. detsembril Östersundus, kui võidu võttis tema vend Tarjei Bö. Teine oli toona Fourcade ja kolmas sakslane Erik Lesser.

Läbi ajaloo on meeste laskesuusatamise sprindi võitnud kaks norralast ja üks prantslane. Norrast on kolmel korral triumfini jõudnud Ole Einar Björndalen (1998 Naganos, 2002 Salt Lake City's ja 2014 Sotšis) ja korra Eirik Kvalfoss (1984 Sarajevos). Prantslastest on sprindis kulla kaela saanud ainult Vincent Jay (2010 Vancouveris).

“See duell motiveerib mind,“ sõnas Fourcade võistluseelsel pressikonverentsil. “Minul lasub kohustus hästi võistelda, kuna ma tean, et tema alistamiseks pean ma andma endast parima.“