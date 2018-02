OM-STUUDIO | Olümpiavõistlused varjutavad kõik muu, isegi kui eestlastel suuri lootusi pole

Tänasest kuni Pyeongchangi taliolümpiamängude viimase päevani on Delfis eetris võistluspäevi kokkuvõttev stuudio. Neli saatejuhti - Peep Pahv, Tarmo Paju, Rasmus Raidla ja Ivar Jurtšenko - on kordamööda juhtfiguuri rollis, igal päeval on stuudios ka külalised.

Esimeses saates kõnelesid olümpiamängude tähtsusest ja ootustest saatejuhid ise. Resoluutne Peep Pahv andis mõista, et olümpiamängud on järgmise kahe ja poole nädala jooksul maailma keskpunktiks. Kui olümpiamängud algavad, siis ülejäänud elu seisab. Põhimõtteliselt. Teised saatejuhid sellise lähenemisega lõpuni nõus ei olnud. Vaidlus jäi mõislikkuse piiridesse, päris nugade peale ei mindud.

Küll oldi ühisel meelel, et eestlaste lootused on kõige enam seotud kahevõistleja Kristjan Ilvese ja kiiruisutaja Saskia Alusaluga, kui me räägime esikümne perspektiivist. Kas Ilvese viimaste MK-startide põhjal võiks loota veelgi enamat?