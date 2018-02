OM-STUUDIO | Miks panustavad eestlased tihti omade kaotusele?

Tänases Delfi olümpiastuudios võeti luubi alla suure spordipeo äriline pool, kui külas oli OlyBeti spordiennustuse juht Vladimir Dratšjov.

Nagu paljud spordisõbrad ilmselt teavad, siis on igale suuremale spordivõistlusele võimalik asetada ka rahalisi panuseid. Sealjuures saab panustada sisuliselt kõigele - alates medalivõitjatest ja Eesti sportlaste kohtadest kuni selleni, kes kannab avamistseremoonial riigi lippu või mis värvi varustust mõni sportlane võistlusel kasutab.

Dratšjovilt saigi põneva vestluse käigus uuritud seda, kes ja kuidas arvutab välja sääraste sündmuste juhtumise tõenäosuse ehk koefitsiendid. Lisaks küsisime, millise strateegiaga meelitatakse uusi kliente ning millised on suurimad summad, millega kasutajad panuseid asetavad.

Muuhulgas tuli välja ka see, et eestlased on tihti altid panustama Eesti sportlaste vastu. Põhjuseks ilmselt see, et Eesti sportlase võidu puhul tunned rõõmu niikuinii, kaotuse puhul võid aga ise võita rahaliselt.

Saate esimeses pooles saime videkõne kaudu kohapealseid emotsioone kuulda ka Delfi ja Eesti Päevalehe spordireporterilt Madis Kalvetilt, kes kirjeldas, milline ühe ajakirjaniku töörütm olümpial on ning kuidas nende telefonidele saadetakse keset ööd teateid maavärinatest ja tulekahjudest.Head vaatamist!