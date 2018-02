Olümpiavõitja Haga venelaste süüdistustest: see kõik on väga kurb

Pyeongchangi olümpial nii 10 km vabatehnikasõidus kui teatevõistlusel olümpiakulla teeninud norralanna Ragnhild Haga võitis Venemaa ajalehe Sport Ekspressi arvates esikohad tänu astmaravimite kasutamisele.

"Astmaatikud võitsid olümpia ja see on fakt," kirjutab Sport Express. Ajaleht ei oska täpsustada, millist astmaravimit Haga kasutab ja kas tal on selleks eriluba. Küll meenutavad aga venelased, et Norra koondis võttis olümpiale kaasa hiigelkoguse astmaravimeid – 6000 ühikut.

Haga tunnistas norralaste VG-le, et sellised süüdistused on väga kahetsusväärsed. "Me teame, et teeme asju reeglite järgi. Kuid nad ei jäta," rääkis Haga.

"Kurb, et sellised süüdistused üles kerkivad, kuid meie peame keskenduma spordile. Me ei saa midagi selle vastu teha ja mina ei taha sellele teemale rohkem energiat kulutada," lisas ta.

Küsimusele, kas Venemaa ajakirjanikud on Hagalt astma kohta küsimusi esitanud, vastas norralanna: "Ei, ei ole. Nad võiksid ju meiega rääkida või meie meditsiinitiimiga."

Norra olümpiakoondise arst Thor-Øistein Endsjø on samuti kõik dopingusüüdistused tagasi lükanud. "Esiteks on ravim osadele meie sportlastele lubatud, teiseks ei paranda ravimi tarbimine terve sportlase sooritusvõimet ja kolmandaks on kogus sedavõrd suur põhjusel, et me ei peaks häda korral mööda apteeke jooksma."

Venelased pole sugugi ainsad, kes on 27-aastase Haga puhul astmateema üles tõstnud. Ka rootslaste Aftonbladet on olümpia ajal Norra koondislaste ravimite kasutamist kajastanud.