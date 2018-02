Olümpiatüli: Eesti Meedia kaebab regulaarselt ERR-i peale, Saarna nimetab Kaljuveeri käitumist väiklaseks

Olümpia tele- ja internetiülekannete õiguste omanik meie territooriumil ehk Eesti Meedia on teinud ridamisi kaebusi Rahvusvahelisele Olümpiakomiteele (ROK) seoses Eesti Rahvusringhäälingu (ERR) kajastusega Pyeongchangi talimängudelt.

ERR-i sporditoimetuse juht Rivo Saarna peab kahetsusväärseks, et nende endine töötaja Marko Kaljuveer, kes on nii Eesti Meedia peaprodutsent kui ka Eesti Olümpiakomitee täitevkomitee liige ja EOK kommunikatsioonikomisjoni juht, ERR-ile niimoodi kaikaid kodaratesse loobib.

Saarna kinnitas Delfi ja Eesti Päevalehe infot, et pealekaebamine on olümpia ajal, mis algas 9. veebruaril avatseremooniaga, olnud pea igapäevane. "Etteheiteid on olnud meiepoolsele olümpiakajastusele, sissejuhatuseks kohtadele, kus me intervjuusid teeme. Näiteks tegime president Kersti Kaljulaidiga intervjuu olümpia pressikeskuses. Just nagu oleksime pidanud teda minema intervjueerima õue, meediatsoonist välja... Sportlastega pole me akrediteeritud alal intervjuusid teinud. Küsitleme neid üldjuhul parklas," rääkis Saarna, kes nimetab Kaljuveeri käitumist väiklaseks.

"Mul on seda inimlikult keeruline mõista. Tegelikkus on see, et me kajastame olümpiamänge nende reeglite järgi, mida rahvusvaheline olümpiakomitee on nendele kanalitele, mis ei ole õiguste omanikud, ette kirjutanud. On konkreetsed ajalised piirangud, kuidas ja kui palju me tohime uudispilti oma uudistesaadetes näidata. Oleme neid piiranguid korrektselt jälginud ning püüdnud olümpiamänge spordiuudistes kajastada nii ulatuslikult, kui see nendes raamides on võimalik."

"Arvestades, et ETV näol on tegemist vabalevi kanaliga ning hulk inimesi ei saagi olümpiauudiseid ja intervjuusi mujalt kätte kui ETV eetrist, ei ole Marko Kaljuveeri kui EOK juhtivpositsioonil asuva isiku väiklane käitumine mulle arusaadav," lisas Saarna.

"Seda kummalisem on see seetõttu, et spordiuudised on olümpia perioodil geoblokeeritud ehk neil puudub järelevaatamisõigus. Teeme neid intervjuusid vaid Eesti territooriumil asuvate inimeste jaoks. On kummaline, et Kanal 2 spordi peaprodutsent ja EOK täitevkomitee liige peab vajalikuks selle vastu võidelda ja rahvusringhäälingu tööd sellevõrra raskemaks teha."

Eesti Meedia juhatuse esimees Sven Nuutmann ei tahtnud teemat pikemalt kommenteerida, lausudes vaid: "Vastab tõele, et ERR ei tunne seadust. Minu ainus kommentaar on see, et ERR ei täida ROK-i seatud reegleid. Vägisi tundub, et nad ei suuda siiamaani tunnistada, et nad pole enam olümpiaülekannete õiguste omanikud."

Saarna väitis aga, et ühtegi rikkumist pole ROK siiski veel fikseerinud. "Oleme kontaktis rahvusvahelise olümpiakomiteega, kes lähtuvalt kaebustele meile järelpärimisi on teinud," lausus Saarna ja lisas, et seni on kõik ERR-i selgitused ROK-ile sobinud ning seda ohtu, et rahvusringhääling trahvi peaks maksma hakkama, praegu ei ole.

Eesti Meedia sai endale 2016. aasta detsembris käimasoleva Pyeonchangi tali- ja ka 2020. aasta Tokyo suveolümpia näitamise õiguse. Varem olid olümpiamängud ETV eetris, mille sporditoimetuse juhi kohalt Kaljuveer 2014. aasta kevadel lahkus.