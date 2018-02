OLÜMPIAPÄEVIK | Pyeongchangi olümpia läks Eesti jaoks juba enne starti negatiivses mõttes ajalukku

Eestlaste nimekirja sirvides selgub, et meil ei ole sel olümpial ühtegi atleeti, kes oleks olümpiaalal täiskasvanute tiitlivõistlustel medali pälvinud. 1992. aasta Albertville’i mängudest taas rahvusvahelise olümpiaperega liitunud Eesti on iseseisva koondisega väljas 15. korda. Kui arvestada Pyeongchangi mänge, ei ole me olümpiaala tiitlivõistluste medaliste starti saatnud kolmel juhul.