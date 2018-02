Olümpiamängudele tehti esimene rünnak?

Pyeongchangi taliolümpiamängude korraldajad pidid enne avatseremoonia algust tegelema küberrünnakuga, mis tekitas paksu pahandust internetiga.

Kohalik meedia teatas, et esinesid probleemid mängude veebilehe ja Wi-Fi süsteemiga, mis arvatavasti oli häkkerite kätetöö.

Korralduskommitee esindaja Sung Baik-you kinnitas, et probleem kestis paar tundi ning vabandas kõigi ees, keda see võis mõjutada. "See ei seganud ühtegi võistlust ega pannud sportlaste ja pealtvaatajate julgeolekut ohu alla," ütles ta.

Sung teatas, et alustatud on juurdlust, mis selgitab välja, kes küberrünnaku põhjustas. "Kõik võitlused toimuvad nii nagu algselt planeeritud," kinnitas ta.