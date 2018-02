Olümpiaime? Tühjade tribüünidega Pyeongchang müüs läbi 107,7% piletitest

Pyeongchangi olümpia president Lee Hee-beom selgitas täna hommikul ajakirjanikele, et mängudel on publikuhuvi olnud meeletu.

Hoolimata sellest, et isegi suurtel hokimängudel on pool areenist olnud tühi ning kohalikud inimesed on huvi tundnud sisuliselt vaid lühiraja kiiruisutamise vastu, on olümpiajuhi sõnul publikuhuvi ületanud kõiki ootusi ning staadionid on olnud täis.

Lee Hee-beomi sõnul on läbi müüdud lausa 107,7 protsenti piletitest - mida iganes see ka ei tähendaks!