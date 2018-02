OLÜMPIABLOGI | Üks eestlane jõudis sprindis 30 hulka, kuid mitte poolfinaali. Marten Liiv tegi olümpiadebüüdi

Oma kolmandal olümpial sai esimese kuldmedali kätte mäesuusakuningas Marcel Hirscher, kes võidutses alpi kahevõistluses.

Eesti spordisõprade meeli kõditab enim mõistagi murdmaasuusatamine, kus täna tulevad starti sprinterid. Oma Pyeongchangi olümpia avastardi teevad eestlastest Raido Ränkel ja Marko Kilp. Oma olümpiadebüüdi teeb eestlastest täna Marten Liiv.

Tänane ajakava:

Eesti sportlased

10.30 Murdmaasuusatamine: naiste sprindi kvalifikatsioon(Tatjana Mannima) 11.05 Murdmaasuusatamine: meeste sprindi kvalifikatsioon (Karel Tammjärv, Marko Kilp, Raido Ränkel)

12.00 Kiiruisutamine: meeste 1500 m (Marten Liiv)

13.00 Murdmaasuusatamine: naiste sprindi finaalid (Tatjana Mannima?)

13.25 Murdmaasuusatamine: meeste sprindi finaalid (Karel Tammjärv?, Marko Kilp?, Raido Ränkel?)

Medalialad:

3.00 Lumelauasõit: naiste rennisõit

4.30 Mäesuusatamine: meeste alpi kahevõistlus

10.30 Murdmaasuusatamine: naiste sprint

11.00 Murdmaasuusatamine: meeste sprint

12.30 Kelgutamine: naiste ühekelk

13.00 Kiiruisutamine: meeste 1500 m

13.05 Curling: segapaaride finaal

14.09 Lühirajauisutamine: naiste 500 m

Olümpiablogi: 13. veebruar

Marko Kilbi ja teiste meie sprinterite kommentaarid:

Tatjana Mannima jäi oma 39. kohaga vägagi rahule.

Venemaa olümpiasportlased said kolmanda medali.

Alpi kahevõistlus kuulus ikkagi kuningas Hirscherile!

Poole tunni pärast läheb käima ka alpi kahevõistluse teine pool ehk slaalom. Kiirlaskumise järel on esikohal sakslane Thomas Dressen, Aksel Lund Svindal (Norra) kaotab talle seitsme ja austerlane Matthias Mayer 13 sajandikuga.Teistest suurfavoriitidest (kelle selgeks trumbiks on slaalom) on näiteks Marcel Hirscher 19. kohal, akotust Dressenile 1,32 sekundit ja Luca Aerni 2,10 sekundit.

Chloe Kim pani juba olümpiavõitjana veel täiesti sensatsioonilise runi ning sai skooriks päeva parima tulemuse: 98.25. Maksimumiks on teadupärast 100. Hõbemedal läks hiinlannale Liu Jiayule ning pronksi võitis viimase vooruga ameeriklanna Arielle Gold. Esimesena jäi medalita naiste lumelaua elav legend Kelly Clark, kes tuli juba 2002. aastal samal alal olümpiavõitjaks.

Segapaaride curlingu pronksmedalid võitsid olümpialipu all võistlevad venelased, kui Norra alistati seisuga 8:4. Kell 13.05 algavas finaalis on vastamisi Kanada ja Šveits.

Naiste pargisõidu esimese kahe vooru järel on USA kinni kahes medalis Chloe Kimi ja Kelly Clarki vahele on end sättinud hiinlanna Liu Jiayu. Otsustav voor on veel minna.

Tere taas! Olümpiamängude neljas täispikk võistluspäev on alanud. Oma medaleid jagavad juba välja naislumelaudurid rennisõidus, tunni pärast proovivad kolmandat korda õnne mäesuusatajad, kelle esimesed kaks võistlust ilma tõttu edasi lükati.