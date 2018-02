OLÜMPIABLOGI | Tormituuled lükkasid 18-aastase eestlanna olümpiadebüüdi edasi, pärastlõunal stardis laskesuusatajad

Eesti spordisõpradel tuleb seega oodata pärastlõunani, mil jälitussõitudes tulevad starti meie laskesuusatajad Johanna Talihärm, Kalev Ermits ja Roland Lessing.

Loe tänastest põhisündmustest Delfi Spordi otseblogist.

Tänane ajakava

Eesti sportlased

3.15 Mäesuusatamine: naiste suurslaalomi 1. sõit (Anna Lotta Jõgeva) lükkus edasi

6.45 Mäesuusatamine: naiste suurslaalomi 2. sõit (Anna Lotta Jõgeva) lükkus edasi

12.10 Laskesuusatamine: naiste jälitussõit (Johanna Talihärm)

14.00 Laskesuusatamine: meeste jälitussõit (Kalev Ermits, Roland Lessing)

Medalialad:

4.15 Lumelauasõit: naiste pargisõit

5.20 Iluuisutamine: jäätantsu vabakava

12.10 Laskesuusatamine: naiste jälitussõit

14.00 Laskesuusatamine: meeste jälitussõit

14.30 Kiiruisutamine: naiste 1500 meetrit

15.10 Freestyle-suusatamine: meeste mogulisõit

15.35 Suusahüpped: naiste normaalmäevõistlus

Olümpiablogi: 12. veebruar

http://www.delfi.ee/article.php?id=81089415

Naiste laskesuusatamise jälitusõidu kuld läks täna Saksamaale tänu Laura Dahlmeieri võimsale sõidule. Johanna Talihärm alustas 22. positsioonilt, kuid finišeeris 26. kohal. http://www.delfi.ee/article.php?id=81083383

Kohe on algamas üks tänaseid medalialasid ehk naiste laskesuusatamise jälitussõit, kus stardis ka eestlanna Johanna Talihärm. Jälgi otseblogi siit: http://www.delfi.ee/article.php?id=81083383

http://www.delfi.ee/article.php?id=81087021

Võistlustest on praegu toimumas ainult naiste hokiturniiri B-alagrupi kohtumine Šveitsi ja Jaapani vahel, kus hetkel on šveitslannad juhtimas 3:0.

http://www.delfi.ee/article.php?id=81086179

http://www.delfi.ee/article.php?id=81086479

http://sport.delfi.ee/news/om18/uudised/fotod-kristjan-ilvese-treeninghupe-tuulises-alpensias-koige-paremini-ei-onnestunud?id=81086157

http://www.delfi.ee/article.php?id=81085739

Kahevõistluse treeningul on tänane esimene hüppevoor lõppenud. Ilves sai seal 34 hüpanu seas 11., Tiirmaa 23. koha. Mitmed tipud otsustasid sealjuures treeningul mitte hüpata.

Kristjan Ilvese hüpe treeningvoorus kandus 92,5 meetri kaugusele ning andis talle 30,0 punkti. Mitte just kõige parem sooritus, arvestades, et näiteks Eric Frenzel suutis hüpata 108 meetrit ning mitmed teisedki alistasid 100 meetri piiri.

http://sport.delfi.ee/news/melu/uudised/foto-olumpiakaunitar-saskia-alusalu-teeb-viimaseid-ettevalmistusi-voistluseks?id=81085039

Karl-August Tiirmaa proovihüpe osutub 84,5-meetriseks. Stiilipunkte praegu ei jagata, aga koos tuulepunktidega on ta hetkel 14 hüpanud mehe seas seitsmes.

http://www.delfi.ee/article.php?id=81084629

http://sport.delfi.ee/news/om18/uudised/northugi-irooniline-ilkumine-osutus-prohvetlikuks?id=81084837

Praegu on alanud kahevõistluse hüppemäe proovivoor. Ootame huviga, mida näitavad Kristjan Ilves ja Karl-August Tiirmaa.

http://sport.delfi.ee/news/om18/uudised/sildarule-tiitli-kaotanud-lumelaudur-domineeris-olumpiavoistluse-kvalifikatsiooni?id=81084299

http://sport.delfi.ee/news/om18/uudised/bobisoit-ei-sobi-usain-boltile-kuid-skeletonis-voidaks-ta-koik-stardid?id=81083683

http://sport.delfi.ee/news/om18/uudised/delfi-pyeongchangis-indrek-tobreluts-onnefaktor-on-siin-tavaparasest-tunduvalt-suurem?id=81083499

http://sport.delfi.ee/news/om18/uudised/delfi-pyeongchangis-andrus-ilves-tulemus-soltub-palju-tuulest-mael-selles-osas-ei-saa-meie-midagi-teha?id=81083335

Kristjan Ilves ja Karl-August Tiirmaa kohtusid täna hommikul Eesti ajakirjanikega.http://sport.delfi.ee/news/om18/uudised/delfi-pyeongchangis-kristjan-ilves-tahaks-loota-et-olen-elu-parimas-vormis?id=81083207

Naiste lumelaua pargisõit on samuti lõppenud ning häid uudiseid tõi see Soomele!http://sport.delfi.ee/news/om18/uudised/soome-voitis-pyeongchangis-teise-pronksmedali?id=81083257

http://sport.delfi.ee/news/om18/uudised/foto-tallinnast-parit-iluuisutaja-voitis-oar-i-eest-hobemedali?id=81083205

Samal ajal on algamas ka tänase teise medaliala, iluuisutamise võistkonnavõistluse viimane osa, jäätantsu vabakava. Võistlustules kuus paari, soosikuteks kanadalased Tessa Virtue - Scott Moir ja ameeriklastest õde-vend Maia ja Alex Shibutani.

Naiste lumelaua pargisõidus on võistlejad esimese sõidu ära teinud ning paljudest kukkumistest ja ebaõnnestumistest pungil olnud võistluse liider on favoriidist ameeriklanna Jamie Anderson, kes edestab norralannat Silje Norendali ja kaasmaalast Jessika Jensonit. Soomlase lootuse Enni Rukajärvi esimene katse ebaõnnestus, ent tal on kõik võimalused teisel üritusel suurde mängu sekkuda.

Naiste lumelaua pargisõit on nüüd käima läinud ning tundub, et tuul vähemalt seal praegu liialt ei mölla.

http://sport.delfi.ee/news/om18/uudised/nad-ei-suudaks-meid-ju-muudmoodi-voita-venemaa-valisminister-suudistab-ameeriklasi-dopinguskandaali-fabritseerimises?id=81083117

http://sport.delfi.ee/news/om18/uudised/martinsoni-hommikukommentaar-kas-olumpia-jaab-toesti-pooleli?id=81083115

Tuulise ilma tõttu on lisaks mäesuusatamisele muudetud ka naiste lumelaua pargisõidu ajakava. Esialgse kolme sõidu asemel toimub praeguse seisuga kaks ning see saab alguse kell 4.15.

Ilmaolud Pyeongchangis:https://twitter.com/pyeongchang2018/status/962820152772370432

Tere hommikust! Tänast päeva tuleb sarnaselt eilsele alustada nukrate teadetega: tugevad tuuled on taaskord võistluskava sassi paisanud ning naiste suurslaalom, kus täna pidi osalema ka meie Anna Lotta Jõgeva, on edasi lükatud neljapäeva peale.