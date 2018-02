OLÜMPIABLOGI | Teatenelik eesmärki ei täitnud, Fourcade`ile teine kuld, Rootsi alistas hokiturniiril Soome

Väga suur ja põhimõtteline lahing toimus hokiareenil, kus olid vastamisi ajaloolised vastased ehk Soome ja Rootsi. Rootsi võitis 3:1 ja tagas otsepääsu veerandfinaali. Soomel tuleb sinna jõudmiseks kohtuda play-offis A-alagrupi kolmanda meeskonna ehk Lõuna-Koreaga. Selle matši võidu korral ootab soomlasi veerandfinaal Kanadaga - nemad võitsid täna Korea 4:0.

Tänane ajakava ja põhiuudised:

Eesti sportlased

3.15 ja 6.45 Mäesuusatamine: meeste suurslaalom (Tormis Laine)

8.15 Murdmaasuusatamine: meeste 4 x 10 kilomeetrit teatesõit (Andreas Veerpalu, Algo Kärp, Karel Tammjärv, Raido Ränkel)

Medalialad:

6.45 Mäesuusatamine: meeste suurslaalom (Tormis Laine) Hirscher näitas supervormi ja saavutas 50 aasta suurima võidu

7.11 Freestyle-suusatamine: meeste pargisõit Norra võitis veel ühe kuldmedali

8.15 Murdmaasuusatamine: meeste 4 x 10 kilomeetrit teatesõit (Andreas Veerpalu, Algo Kärp, Karel Tammjärv, Raido Ränkel): 16 aastat põuda sai Norra jaoks läbi. Eestilt korralik sõit, aga peaeesmärk jäi täitmata

13.15 Laskesuusatamine: meeste 15 km mass-start: Fotofiniš otsustas! Laskesuusatamise ühisstardist sõidu võitis Fourcade

13.52 Freestyle-suusatamine: meeste vigurhüpped: Ukraina võitis esimese olümpiamedali

15.00 Kiiruisutamine: naiste 500 m: Jaapanlanna võitis kuldmedali uue olümpiarekordiga

Meeste hokiturniiri mängud/tulemused:

5.10 Saksamaa - Norra 2:1

9.40 Tšehhi - Šveits 4:1

14.10 Kanada - Lõuna-Korea 4:0

14.10 Rootsi - Soome 3:1

OLÜMPIABLOGI: 18. veebruar

Rootsi võitis Soomet 3:1 ja tagas alagrupivõidu, mis viib nad otse veerandfinaali. Soomel tuleb sinna jõudmiseks kohtuda A-alagrupi kolmanda meeskonna ehk Lõuna-Koreaga. Võidu korral ootab soomlasi veerandfinaal Kanadaga, kes alistas täna Korea 4:0.

Rootsi viskab tühja väravasse 3:1. Viis sekundit enne sireeni tegi skoori Oscar Möller.

Rootsi - Soome mängus algas viimane minut. Soomlaste värav on tühi.

Kanada juhib Maxim Lapierre värava järel Korea vastu 3:0.

Rootsi viskas Soome vastu 2:1. Värava autoriks 49. minutil Patrik Zackrisson.

Jäähokis algas Soome ja Rootsi mängu viimane kolmandik. Seis püsib 1:1.

Ukraina on avanud medaliarve. http://sport.delfi.ee/news/om18/uudised/ukraina-voitis-esimese-olumpiamedali-ja-kohe-kuldse?id=81158841

Jäähoki: Rootsi - Soome teine kolmandik on lõppenud viigiseisul 1:1.

Jäähoki: Kanada juhib Korea vastu 2:0. Teise värava viskas Eric O'Dell.

Vahepeal on välja jagatud üks medalikomplekt kiiruisutamises. http://sport.delfi.ee/news/om18/uudised/jaapanlanna-voitis-kuldmedali-uue-olumpiarekordiga?id=81158677

Soome hokimeeskond viigistab 1:1-le! Joonas Kemppainen viskas värava 21. minutil.

Teine kolmandik on alanud.

Rootsi võitis Soome vastu avakolmandiku 1:0. Kanada edu Korea ees on samuti 1:0.

Rootsi - Soome 1:0. Anton Lander pääses 15. minutil väravavahiga üks-ühe vastu ja saadab litri võrku.

Rootsi viskas Soomele värava, kuid see ei loe, sest kohtunikud fikseerisid kõrge kepiga mängu. Seis ikka 0:0.

Christian Thomas viib Kanada avakolmandiku keskel Korea vastu 1:0 juhtima.

Soome hokikoondis jääb avakolmandiku keskel vähemusse.

Tšehhi meeskond alistas täna Šveitsi koondise 4:1 ja jätakb 8 punktiga A-alagrupi liidrina. Kanadal on hetkel 4, Šveitsil 3 ja Koreal 0 silma.

Soome-Rootsi jäähokilahing on alanud. Seis püsib 0:0. Ka Kanada - Korea mängus on skoor avamata.

Meeste freestyle-suusatamise pargisõit on samuti lõppenud ja esikolmik on teie ees:https://twitter.com/pyeongchang2018/status/965101327331213312?ref_src=twsrc%5Etfw

Olümpiakülas liigub siis selline tegelane ringi:https://twitter.com/stratosathens/status/965065254592851968

Tere päevast! Tormis Laine olümpiadebüüt on tehtud ja suurslaalomis on ta avalaskumise järel 50. positsioonil. 17-aastase noormehe värske kommentaar: http://sport.delfi.ee/news/om18/uudised/delfi-pyeongchangis-tormis-laine-avasoidu-jarel-olumpial-ei-ole-motet-minna-rada-lihtsalt-labi-soitma?id=81155111