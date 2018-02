OLÜMPIABLOGI | Soome hokikoondis jäi Norra vastu kaotusseisu!

Kell 8 on eestlaste pilgud suunatud eelkõige Karel Tammjärve suunas, kelle jaoks on kätte jõudnud olümpia tipphetk ehk 15 kilomeetrit vabatehnikas. Päeva lõpetavad suurele mäele jõudnud suusahüppajad, kel on ees kvalifikatsioonivõistlus.

3.00 ja 6.15 Mäesuusatamine: naiste slaalom (Anna Lotta Jõgeva)

8.00 Murdmaasuusatamine: meeste 15 km vabatehnikas (Raido Ränkel, Andreas Veerpalu, Karel Tammjärv)

14.30 Suusahüpped: suur mägi (Artti Aigro, Kevin Maltsev, Martti Nõmme)

4.00 Mäesuusatamine: meeste ülisuurslaalom

4.15 Skeleton: meeste üksiksõidu otsustav voor

5.56 Lumelauasõit: naiste krossi finaal

13.00 Freestyle-suustamine: naiste vigurhüpped

13.00 Kiiruisutamine: naiste 5000 m

5.10 USA - Slovakkia

9.40 OAR - Sloveenia

14.10 Soome - Norra

14.10 Rootsi - Saksamaa

Olümpiablogi: 16. veebruar

Venemaa purustas Sloveenia 8:2. Sloveenid said pool minutit enne lõppu teise silma pähe. http://sport.delfi.ee/news/om18/uudised/fotod-avamangu-vead-parandanud-oar-i-hokikoondis-purustas-sloveenia?id=81137903

PALJU VEEL!? Värav number kaheksa tuleb 7:12 Gusevilt.

1.15 pärast kolmanda perioodi algust visati ka 7:1. Kaprizov sai kirja oma tänase teise tabamuse.

Teine kolmandik läbi. Skoor endiselt 6:1. Oleme kolmanda perioodi ootuses.

Ilja Kovaltšuk viskab olümpiakarjääri 11. värava (täna teise) ja teeb skooriks 6:1 (aeg 17:16). Endiselt räägime alles teisest kolmandikust. Foto: Reuters/Scanpix

5:1! Sloveenia saab silma pähe. Värava ajaks teise kolmandiku 13:31 (Jan Mursak)

9 minutit teist kolmandikku jäänud ja seis juba 5:0! https://twitter.com/IIHFHockey/status/964419744819396609

4:0! Neljas värav, teist perioodi veel 11 minutit mängida. Bulliti mööda visanud Kablukov realiseerib Kovaltšuki resultatiivse söödu. Foto: AFP/Scanpix

Karistusviske teenivad venelased ka kohe otsa. Sellest asja siiski ei saa. Latist üle värava. 3:0 püsib.

3:0! Teine ülekaal samuti venelastel väravaks vormistatud. Barabanov skoorib, kui teisest kolmandikust on möödas täpselt 6:00.

Venemaa võitis hokiväljakul Slovakkia vastu avakolmandiku 2:0! Mozjakin viis OAR-i ülekaalust 18:23 juhtima ja Kovaltšuk suurendas edu juba 18:45. Foto: AP/Scanpix

USA alistas hokis 2:1 Slovakkia, võiduvärava lõi sarnaselt esimesele tabamusele Ryan Donato. USA-l nüüd alagrupis neli punkti, slovakkidel kolm.

Viimasel neljal tiitlivõistlusel slaalomi kinni pannud Mikaela Shiffrin jäi sootuks medalita! Anna Lotta Jõgeva sai teises sõidus ligi poolteist sekundit parema aja kui esimeses.http://sport.delfi.ee/news/om18/uudised/suurullatus-slaalomi-valitseja-jai-medalita-jogevalt-vaga-korralik-teine-soit?id=81134327

Jõgeva kommentaarid pärast avasõitu:http://sport.delfi.ee/news/om18/uudised/tulemuse-kirja-saanud-jogeva-tahtsin-riskida-aga-eilse-parast-soitsin-ettevaatlikult?id=81134227

Käimas on päeva esimene hokilahing, kui B-grupi kohtumises on USA ja Slovakkia vahel seis 1:1. USA värava viskas Ryan Donato ja Slovakkia oma Andrej Kudrna.

Eile eestlastele "pool medalit" toonud lumelauakrossi naiste võistluse pani täna kinni itaallane Michela Moioli. Väga dramaatilise lõpplahenduse järel läks hõbe Julia Pereira de Sousa Mabieleaule ja pronks Eva Samkovale.

Veel üks ala on täna lõppenud ja medalid jagatud!http://sport.delfi.ee/news/om18/uudised/eile-domineerinud-norrakad-piirdusid-tana-pronksiga?id=81134065

Lätlastele väga-väga raske hoop...http://sport.delfi.ee/news/om18/uudised/endiselt-medalita-latlane-mangis-viimase-soiduga-kindla-hobemedali-maha?id=81134035

Ja nii ongi! Lõuna-Koreasse kuld, OAR-i hõbe ja brittidele pronks. Dukursid jäävad neljandale-viiendale kohale!

Martins Dukurs hävis täiega ja langes oma venna selja taha! Kui liidrikohal olev Sungbin Yun nüüd rahulikult ära sõidab, siis jääb Läti taas ülinapilt medalita!

Tomass Dukurs on oma sõidud lõpetanud ning praegu on ta liidrikohal. Kas sellest piisab, et medalile tõusta? Neli võistlejat on veel tulla.

Anna Lotta Jõgeva jaoks on esimene sõit lõppenud ja ta on ilusti finišis. Oli 78 startijat, kellest üle joone jõudsid 59 ning Jõgeva on finišis 52. kohal, kaotust liidrile 12.01 sekundit. Teine sõit algab pooleteise tunni pärast.

Vahel tuleb uudiseid ka ajakirjanikest!http://sport.delfi.ee/news/om18/uudised/tagasi-koju-17aastase-olumpiavoitja-kohta-seksuaalseid-kommentaare-teinud-ajakirjanik-kamandati-pyeongchangist-kodumaale?id=81134007

http://sport.delfi.ee/news/om18/uudised/lumelaudur-murdis-pyeongchangis-karmi-kukkumise-jarel-kaelaluli-kuid-jatkas-voistlust?id=81133971

http://sport.delfi.ee/news/om18/uudised/delfi-pyeongchangis-olumpiavoitja-johannes-thingnes-bo-nutsin-kumne-aasta-jooksul-alles-teist-korda?id=81133909

Eilse murdmaapäeva meenutuseks:http://sport.delfi.ee/news/om18/uudised/ullatusvoit-ja-sajandike-mang?id=81127127

Shaun White'i juhtum pakub kõneainet küll ja veel.http://sport.delfi.ee/news/om18/uudised/kas-shaun-white-on-jumalus-ei-paaria?id=81127263

Käime läbi ka lehelood: http://sport.delfi.ee/news/om18/uudised/eestil-varsti-olumpiakuld-koos-jupike-tuli-sotsist-ja-jupike-nuud-pyeongchangist?id=81128043

Täna on olümpia oodatuim päev lätlaste jaoks, sest meeste skeletonis on võistlustules vennad Dukursid. Enne viimast sõitu on Martins Dukurs seal teisel kohal ning välistatud pole ka kahe medali korjamine, kuid praegu seda siiski veidi raske näha on. Tomass on kuuendal positsioonil ning kaotab pronksil olevale Dom Parsonsile 32 sajandikuga.

Kui naiste slaalomi esimese sõidu on 25 naist lõpetanud, on suurfavoriit ja eilne suurslaalomi olümpiavõitja Mikaela Schiffrin "alles" neljandal kohal. Juhib šveitslanna Wendy Holdener ning teisel-kolmandal kohal on rootslannad Frida Hansdotter (+0.20) ja Anna Swenn Larsson (+0.40). Schiffrin kaotab Holdenerile 48 sajandikku.

Tere reede varahommikut! Tänane päev on olümpial hooga käima läinud ja õigepea on starti asumas ka esimene Eesti sportlane.

PALJU VEEL!? Värav number kaheksa tuleb 7:12 Gusevilt. Foto: AP/Scanpix