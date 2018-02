OLÜMPIABLOGI | Sildaru alal medalid jagatud, kuidas läheb Nõmmel ja Aigrol finaalis?

Rohkem eestlaseid täna rajal polegi, aga Artti Aigrole ja Martti Nõmmele saab kaasa elada kell 14.30.

Lisaks peetakse maha ka murdmaasuusatamise naiste teatesõit ja laskesuusatamise naiste mass-start, kuhu oleks peaaegu pääsenud ka Johanna Talihärm, kes jäi viiendana joone alla.

Tänane ajakava:

Eesti sportlased

14.30 Suusahüpped: meeste suure mäe lõppvõistlus (Artti Aigro, Martti Nõmme)

Medalialad:

3.00 Iluuisutamine: meeste vabakava

4.00 Mäesuusatamine: naiste ülisuurslaalom

6.56 Freestyle-suusatamine: naiste pargisõit

11.15 Murdmaasuusatamine: naiste 4x5 km teatesõit

13.15 Laskesuusatamine: naiste 12,5 km mass-start

14.09 Lühirajauisutamine: naiste 1500 m

14.24 Lühirajauisutamine: meeste 1000 m

14.30 Suusahüpped: meeste suure mäe lõppvõistlus (Artti Aigro, Martti Nõmme)

14.45 Skeleton: naiste üksiksõit

Meeste hokiturniir:

5.10 Kanada - Tšehhi

9.40 Lõuna-Korea - Šveits

14.10 OAR - USA

14.10 Sloveenia - Slovakkia

OLÜMPIABLOGI: 17. veebruar

Tere laupäeva! Eestlaseid on täna küll stardis vähe, kuid medalialasid olümpial siiski palju.