OLÜMPIABLOGI | Pyeongchangis on kavas kolm medaliala, eestlastel puhkepäev

Tänane ajakava:

Bobisõit

13:15 Meeste kahebobi, 3. sõit

15:00 Meeste kahebobi, 4. sõit (medaliala)

Curling

02:05-13:05 Naiste ja meeste alagrupimängud

Iluuisutamine

03:00 Jäätants: lühikava

Freestyle suusatamine

03:00 Naiste rennisõit: kvalifikatsioon

Jäähoki

06:10 Naised: USA - Soome (Poolfinaal)

14:10 Naised: Kanada - Olümpiasportlased Venemaalt (Poolfinaal)

Suusahüpped

14:30 Meeskondlikud hüpped (medaliala)

Lumelauasõit

02:30 Naiste Big Air hüpped: kvalifikatsioon

Kiiruisutamine

13:00 Meeste 500 m (medaliala)

OLÜMPIABLOGI, 19. veebruar

Täiesti õigustatud küsimus. http://sport.delfi.ee/news/om18/uudised/sportlased-on-hammingus-milleks-curlingumangijale-doping?id=81166091

http://sport.delfi.ee/news/om18/uudised/tana-meeskondlikud-hupped-kas-stoch-touseb-nykaneni-ja-ammanni-korvale-ning-voidab-neljanda-olumpiakulla?id=81164631

http://sport.delfi.ee/news/om18/uudised/rok-kommenteeris-venelase-dopingujuhtumit-voimalik-et-a-proovi-votmisel-tehti-viga?id=81165307

http://sport.delfi.ee/news/om18/uudised/rootsi-suusakoondis-pidas-pyeongchangis-kriisikoosoleku?id=81164633

Jälle USA ja Kanada finaal? http://sport.delfi.ee/news/om18/uudised/usa-alistas-soome-ja-paases-olumpiafinaali?id=81164377

http://sport.delfi.ee/news/om18/uudised/prantslanna-tegi-jaatantsu-ajal-striptiisi?id=81163883

http://sport.delfi.ee/news/om18/uudised/louna-korea-spordijuht-ulbitses-olumpial-vabatahtlikega?id=81163581

http://sport.delfi.ee/news/om18/uudised/valgevene-president-peksis-oosel-ules-valisministeeriumi-et-esitada-protest-olumpia-kohtunikele?id=81163441

http://sport.delfi.ee/news/om18/paevik/olumpiapaevik-brittide-varbamispoliitika-tekitab-sildaru-trumpalal-paksu-verd?id=81163315

http://sport.delfi.ee/news/om18/uudised/jaatantsu-asusid-juhtima-valitsevad-maailmameistrid?id=81163313

Freestyle suusatamise naiste rennisõidus selgusid finalistid:

Olümpial suurüllatuse serveerinud noor rootslane soovitab kõigil laskesuusatajatel Venemaa etappi boikoteerida. http://sport.delfi.ee/news/om18/uudised/rootsi-imemees-kutsus-ules-venemaa-mk-etappi-boikoteerima?id=81163265

Suurfavoriidid Tessa Virtue ja Scott Moir (Kanada) on tõusnud jäätantsu lühikava liidriks 83,67 punktiga.

http://sport.delfi.ee/news/om18/uudised/lobus-video-mida-teeb-kristjan-ilves-kui-ta-kukub-5-meetrit-enne-finisijoont?id=81163213

Naiste lumelauasõidu Big Airi hüpete kvalifikatsiooni võitis austerlanna Anna Gasser. Finalistid: 1. Anna Gasser (AUT), 98.002. Yuka Fujimori (JPN), 94.253. Reira Iwabuchi (JPN), 92.754. Laurie Blouin (CAN), 92.255. Zoi Sadowski Synnott (NZL), 92.006. Jamie Anderson (USA), 90.007. Miyabi Onitsuka (JPN), 86.508. Sina Candrian (SUI), 86.009. Julia Marino (USA), 85.2510. Silje Norendal (NOR), 77.5011. Spencer O'Brien (CAN), 76.7512. Jessika Jenson (USA), 76.25

Iluuisutamise jäätantsus peetakse hetkel lühikava. Liidrikohal on ameeriklastest õde-venda Maia ja Alex Shibutani 77,73 punktiga. Järgnevad kanadalased Kaitlyn Weaver/Andrew Poje (74,33), kuid võistlus veel jätkub.

http://sport.delfi.ee/news/om18/uudised/venemaa-laskesuusataja-suudistas-ebaedus-treenereid-usaldus-on-kadunud?id=81163147

http://sport.delfi.ee/news/om18/uudised/delfi-pyeongchangis-martinsoni-hommikukommentaar-kust-leiab-norra-veel-12-medalit?id=81163153

laas: Täna Eesti ei saagi medalit.

Jäähokis läheb tuliseks. http://sport.delfi.ee/news/om18/uudised/olumpia-hokiturniiril-sai-soojendus-labi-nuud-laheb-andmiseks?id=81159489

ROKi kõrge ametnik saadeti olümpialt koju. http://sport.delfi.ee/news/om18/uudised/turvatootajat-runnanud-rok-i-liige-sunniti-taliolumpialt-lahkuma?id=81162833

http://sport.delfi.ee/news/om18/uudised/positiivse-dopinguproovi-andnud-venelane-lahkus-olumpiakulast?id=81163097

Olümpiastuudio keskendus jäähokile. http://sport.delfi.ee/news/om18/omstuudio/om-stuudio-keda-peab-robert-rooba-olumpia-hokiturniiri-favoriidiks-mida-arvata-nhli-mangijate-eemalejaamisest?id=81159541

Kes on suurüllataja Ester Ledecká? http://sport.delfi.ee/news/om18/uudised/suurullataja-ledecka-tsehhi-palusalu?id=81157277

Täna 26 aastat tagasi oli Albertville’is meie laskesuusatajate jaoks ajalooline päev. http://sport.delfi.ee/news/om18/uudised/lepik-ostis-pangalaenu-eest-suusad-ja-paugutas-valja-ajaloo-parima-olumpiatulemuse?id=81157017