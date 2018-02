OLÜMPIABLOGI | Pyeongchangis jagatakse välja kuus medalikomplekti, stardis on ka sama mitu eestlast

Eestlaste tähelepanu on mõistagi peamiselt koondunud suusaradadele, kus esmalt stardivad murdmaamehed 15+15 km suusavahetusega sõidus ja mõned tunnid hiljem laskesuusatajad 10 kilomeetri sprindis. Oma esimesed õhulennud teeb täna Pyeongchangis ka Kristjan Ilves, kui kahevõistlejatel on kavas treeninghüpped.

Aga mida suudavad tipud? Kumb jääb peale, kas Johannes Thingnes Bö Martin Fourcade? Johannes Hösfot Klaebo või Dario Cologna?

Jälgi Delfi Spordi läbi kogu olümpiapäeva jooksvat otseblogi.

Eesti sportlased

8.15 Murdmaasuusatamine: meeste 15+15 km suusavahetusega sõit

(Andreas Veerpalu, Karel Tammjärv)

13.15 Laskesuusatamine: meeste sprint (Kauri Kõiv, Roland Lessing, Kalev Ermits, Rene Zahkna)

Medalialad:

3.00 Lumelauasõit: meeste pargisõit

8.15 Murdmaasuusatamine: meeste 15+15 km suusavahetusega sõit

9.00 Kiiruisutamine: meeste 5000 m

13.00 Kelgutamine: meeste ühekelk

14.15 Laskesuusatamine: meeste sprint

15.10 Freestyle-suusatamine: naiste küngaslaskumine

Olümpiablogi: 11. veebruar

Hea päeva algus norralaste jaoks. Kas laskesuusatamine toob lisa? https://twitter.com/Olympics/status/962600778836971520

https://twitter.com/Olympics/status/962555837620174848

Käimas on ka segapaaride curlingu võistlus, kus on selgunud kolm poolfinalisti. Omavahel lähevad vastamisi Šveits ja Venemaa ning Kanada ja ... Kas Hiina või Norra. Nende koondiste vahel on veel täna ees viigimurdja.

https://instagram.com/p/BfCjnGUHuLZ/?utm_source=ig_embed

Viimase vooruga löödi tabelitipp pea peale ja norrakad jäid sootuks medalita. Pea ideaalilähedase sõidu teinud 17-aastane ameeriklane, Redmond Gerard võttis 87.16 punktiga kulla, viimasena mäest alla tulnud kanadalane Max Parrot (86.00) sai hõbeda ning enne viimast vooru juhtinud teisele kanadalasele Mark McMorrisele 85.20 punktiga pronks.

Pargisõidu esikolmik enne viimast vooru: 1. Mark McMorris (Kanada) 85.20, 2. Staale Sandbech (Norra) 81.01, 3. Carlos Garcia Knight (Uus-Meremaa) 78.60.

https://twitter.com/Olympics/status/962464025928900608

Esimese vooru järel on pargisõidu finaali esikolmik järgmine: 1. Carlos Garcia Knight (Uus-Meremaa) 78.60, 2. Marcus Kleveland (Norra) 77.76, Mark McMorris (Kanada) 75.30.

Tervitame teid taas varajastel hommikutundidel! Pyeongchangis on teine täispikk olümpiapäev juba käima läinud, kui lumelaudurid on oma pargisõidu finaaliga algust teinud.