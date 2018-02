OLÜMPIABLOGI | Päeva kokkuvõte: üheksa uut olümpiavõitjat, eestlaste parima etteaste eest hoolitses Ermits

Välja jagati üheksa medalikomplekti. Meeste kiirlaskumises kuulus kaksikvõit norralastele Aksel Lund Svindalile ja Kjetil Jansrudile, kelle kõrval mahtus poodiumile šveitslane Beat Feuz. Naiste suurslaalomis polnud vastast ameeriklannale Mikaela Shiffrinile, hõbeda pälvis norralanna Ragnhild Mowinckel, pronksi itaallanna Federica Brignone. Eestlanna Anna Lotta Jõgeva kukkus ja tulemust kirja ei saanud.

Naiste laskesuusatamise individuaaldistantsil võitis üllatuskulla rootslanna Hanna Öberg, hõbeda viis Slovakkiasse Anastassija Kuzmina, pronksi Saksamaale Laura Dahlmeier. Johanna Talihärm piirdus 50. kohaga. Meeste 20 km sõidu võitis norralane Johannes Thingnes Bö, sloveen Jakov Fak oli teine ja austerlane Dominik Landertinger kolmas. Eestlaste kohad: 32. Kalev Ermits, 65. Rene Zahkna, 68. Kauri Kõiv, 70. Roland Lessing.

Tatjana Mannima sai 50. koha naiste murdmaasuusatamise 10 km vabatehnikasõidus, mille võitis norralanna Ragnhild Haga rootslanna Charlotte Kalla ees. Välja anti kaks pronksi: üks soomlannale Krista Pärmäkoskile, teine norralannale Marit Björgenile.

Iluuisutamise paarissõidus riputati kuldmedal Saksamaad esindavate Aljona Savtšenko ja Bruno Massoti kaela. Hõbedale tulid hiinlased Wenjing Sui ja Cong Han, pronksile kanadalased Meagan Duhamel ja Eric Radford.

Kelgutamise võistkonnavõistluses tegid puhta töö sakslased. Hõbe rändab Kanadasse, pronks Austriasse.

Meeste lumelauakrossis võidutses endise Eesti lumelauduri Kadri Pihla abikaasa, prantslane Pierre Vaultier, kes jättis finaalis selja taha austraallase Jarryd Hughesi ja hispaanlase Regino Hernandezi.

Meeste kiiruisutamise 10 000 m distantsil oli nobedaim kanadalane Ted-Jan Bloemen, hõbedale tuli hollandlane Jorrit Bergsma ja pronksile itaallane Nicola Tumolero.

Tänane ajakava:

Eesti sportlased

2.30 ja 6.15 Mäesuusatamine: naiste suurslaalom (Anna Lotta Jõgeva)

8.30 Murdmaasuusatamine: naiste 10 km vabatehnikas (Tatjana Mannima)

10.15 Laskesuusatamine: naiste individuaalvõistlus (Johanna Talihärm)

13.20 Laskesuusatamine: meeste individuaalvõistlus (Kalev Ermits, Kauri Kõiv, Roland Lessing, Rene Zahkna)

Meeste hokiturniir:

5.10 Soome - Saksamaa 5:2

9.40 Norra - Rootsi

14.10 Tšehhi - Lõuna-Korea

14.10 Šveits - Kanada

Tänased hokitulemused: http://sport.delfi.ee/news/om18/uudised/kanada-purustas-hokihallis-sveitsi-kodumeeskond-ullatada-ei-suutnud?id=81130637

Ei tea, mitu bitcoini olümpiavõidu eest välja käristatakse? http://sport.delfi.ee/news/om18/uudised/kruptorahas-palka-saav-kanada-olumpialane-voitis-kiiruisukulla?id=81128943

Lõuna-Korea hokikoondis läks Tšehhi vastu 8. minutil juhtima, kuid tšehhide 12. ja 17. minuti tabamused on teinud seisuks 2:1. Hetkel vaheaeg. Foto: AFP/Scanpix

Šveits - Kanada 0:2 - mängu algusest oli möödas 7.30, kui kanadalased teise värava viskasid.

Olümpia taustal käib ka väike telesõda: http://sport.delfi.ee/news/om18/uudised/olumpiatuli-eesti-meedia-kaebab-regulaarselt-err-i-peale-saarna-nimetab-kaljuveeri-kaitumist-vaiklaseks?id=81127715

Kell 14.10 algasid veel kaks meeste hokimängu: Tšehhi vs Lõuna-Korea ja Šveits vs Kanada. Vahtralehemaa läks juba 3. minutil 1:0 juhtima. Foto: Reuters/Scanpix

Kadri Pihla elukaaslane kaitses Sotši olümpiavõitu! http://sport.delfi.ee/news/om18/uudised/delfi-pyeongchangis-esimese-eestlasena-x-mangudel-osalenud-lumelauduri-abikaasa-teise-om-kulla-jarel-naine-ootab-mind-nuud-koju?id=81126227

Foto: Reuters/Scanpix Rootsile jäähokis kindel 4:0 võit Norra üle. Kaks väravat avakolmandikul, kaks viimasel.

Norra - Rootsi hokimängus on käimas kolmas periood. Rootsi juhib kahe esimesel kolmandikul visatud väravate järel 2:0. Foto: Reuters/Scanpix

http://sport.delfi.ee/news/om18/uudised/delfi-pyeongchangis-mannima-ei-vaadanud-selja-taha-et-millal-kalla-tuleb?id=81124523

Juba on aeg end laskesuusalainele lülitada!http://sport.delfi.ee/news/om18/uudised/otseblogi-kas-johanna-taliharm-suudab-end-individuaaldistantsil-taas-uletada-ning-uhisstarti-jouda?id=81123535

Vahepeal on alanud ka Rootsi ja Norra hokilahing. Seal on esimesest kolmandikust pool mängitud ning rootslased juba ka 1:0 juhtimas.

http://sport.delfi.ee/news/om18/uudised/fotod-naiste-10-km-vabatehnikas-voitis-kulla-haga-pronks-laks-bjorgeni-ja-parmakoski-vahel-jagamisele?id=81122783

Antakse tõesti! Naiste murdmaasõidu võitis Ragnhild Haga, teise koha sai Charlotte Kalla ning pronks läheb jagamisele täpselt sama aja välja sõitnud Marit Björgeni ja Krista Pärmäkoski vahel!

Mati Jaeski: Eh, Diggins kustus aga Parmakoski ja Bjorgen võrdsed. Kas antakse kaks pronksi või...?

Mati Jaeski: Esimese poole järgi naiste suusasõidus tundub, et Bjorgen jääb sootuks medalita. Mitte, et mul kahju oleks! Haga, Kalla ja Diggins tunduvad medaleid jagavat.

Siin on tänase meeste laskesuusatamise individuaaldistantsi stardinimekiri:https://twitter.com/IBU_WC/status/964027990941220864

http://sport.delfi.ee/news/om18/uudised/delfi-pyeongchangis-laskesuusatamise-hobe-tekitas-rootslastes-null-emotsiooni-vale-ala?id=81123201

http://sport.delfi.ee/news/om18/uudised/tugev-tuul-lennutas-olumpial-telke-terasest-aedu-ja-teemarke-16-inimest-vajas-arstiabi?id=81123061

http://sport.delfi.ee/news/om18/uudised/otseblogi-naiste-10-km-vabatehnikas-kas-kalla-lortsib-taas-norra-peo?id=81122783

Nüüd aga olemegi juba naiste 10 km vabatehnikasõidu ootuses. Charlotte Kalla, Marit Björgen või keegi kolmas?

Järjekordne medalikomplekt - täna juba neljas - on välja jagatud, sedapuhku meeste lumelauakrossis. Vaatemängulisel alal sai kulla kaela tiitlikaitsja Pierre Vaultier (Prantsusmaa), edestades austraallast Jarryd Hughesi ja hispaanlast Regino Hernandezi.

Äsja lõppes põnev naiste suurslaalom, kus olümpiakulla võitis naiste mäesuusatamise viimase aja valitseja Mikaela Shiffrin, edestades kahe laskumise kokkuvõttes norralannat Ragnhild Mowinckelit 0,39 sekundiga ning itaallannat Federica Brignonet 0,46 sekundiga.

http://sport.delfi.ee/news/om18/uudised/18-aastane-rundetaht-toi-soome-hokikoondisele-pyeongchangis-esimese-voidu?id=81122847

http://sport.delfi.ee/news/om18/uudised/22-aastane-tsehhitar-on-olumpial-enneolematu-saavutuse-lavel?id=81122689

Mäng lõppenud! Soomele hokiturniiri alustuseks kena 5:2 võit Saksamaa üle.

5:2 Soomele! Skoori teeb Joonas Kemppainen. Soomlased on kindla võidu poole tüürimas, mängida on veel alla viie minuti.

Saksamaa viskab Soomele ühe tagasi. Kolmanda kolmandiku alguses on seis 4:2 Soome kasuks.

Natalja Zabijako jaoks lõppes olümpia seitsmenda kohaga.http://sport.delfi.ee/news/om18/uudised/tallinnast-parit-iluuisutaja-jai-paarissoidus-medalikohtadelt-valja?id=81122617

Ja tuleb ka neljas! Lasse Kukkonen! Soome 4, Saksamaa 1!

Soome viskab kolmanda värava! Eeli Tolvanen, teise kolmandiku lõpuminutitel. Soome 3, Saksamaa 1.

Anna Lotta Jõgeva värsked kommentaarid!http://sport.delfi.ee/news/om18/uudised/delfi-pyeongchangis-jogeva-kuni-kukkumiseni-tegin-elu-parimat-soitu?id=81122521

http://sport.delfi.ee/news/om18/uudised/lindsey-vonn-palus-twitteris-abi-olen-valentinipaeval-uksi-kes-tahaks-olla-minu-kaaslane?id=81122519

http://sport.delfi.ee/news/om18/uudised/martinsoni-hommikukommentaar-publikufiasko?id=81122483

http://sport.delfi.ee/news/om18/uudised/voimas-aksel-lund-svindal-tegi-olumpiavoiduga-ajalugu-norralastele-kiirlaskumises-kaksikvoit?id=81122439

Soome juhib 2:1! Mika Pyörälä on mees, kes põhjanaabrite eduseisu sakslaste vastu taastab.

Saksamaa viigistab! Sakslased viskasid oma värava samuti arvulisest ülekaalust.

Soome läheb juhtima! Sami Lepistö paneb juba neljandal minutil arvulises ülekaalus litri võrku! Soome 1, Saksamaa 0.

Samal ajal on alustanud ka Soome hokikoondis - nende esimene alagrupimäng peetakse Saksamaa vastu.

Meie jaoks täna olulise laskesuusatamise naiste distantsi start list. Johanna Talihärm läheb rajale 22. naisena:https://twitter.com/IBU_WC/status/963972313363267584

Margus Hunt peab kiirlaskumist pööraseks!https://twitter.com/Margus_Hunt/status/963971719919800321

Vahepeal on käima läinud ka põnev meeste kiirlaskumine, kus hetkel hoiavad kaksikjuhtimist Norra ässad eesotsas Aksel Lund Svindaliga. Teisel kohal olev Kjetil Jansrud juhtis kõigis vaheajapunktides, kuid kaotas päris viimase rajaosaga õige pisut ning jäi Svindalile 0,12 sekundiga alla!

http://sport.delfi.ee/news/om18/uudised/anna-lotta-jogeva-olumpiadebuut-loppes-kukkumisega?id=81122397

Esimese laskumise lõpetab kodumaa fänniarmee marulise toetuse taustal Põhja-Korea sportlane, kes 29-sekundilise kaotusega ka finišisse jõuab.

Jõgeva saab lohutuseks sooja kallistuse Tai konkurendilt, kelle võistlus samuti kukkumise tõttu pooleli jäi. Kahju!

Aga finišisse eestlanna ei jõua - kuigi ta alustas igati viisakate vaheaegadega, rikub Jõgeva sõidu kurb kukkumine!

Anna Lotta Jõgeva on rajal!

http://sport.delfi.ee/news/om18/uudised/fotod-norra-curlingumeeskond-loob-taas-pukstega-laineid-vaata-millise-variandiga-tuldi-valja-valentinipaeva-puhul?id=81122369

Naiste suurslaalomis on asjad jõudnud nii kaugele, et järjepanu stardivad "eksootiliste" maade sõitjad, kes kõrgetele kohtadele ei pretendeeri. Anna Lotta Jõgevani läheb veel endiselt pisut aega - praegu on rajal 57. sportlane, Jõgeva on stardijärjekorras 80.

Suurfavoriit Mikaela Shiffrin läheb esimese laskumise järel hetkel teisele kohale, kaotust itaallannast liidrile Manuela Moelggile vaid 0,2 sekundit.

Tere varahommikut kõigile spordisõpradele! Lõpuks ometi saame täna hakata kaasa elama Eesti mäesuusatajale, kui Anna Lotta Jõgeva tuleb mitu korda edasi lükatud slaalomi asemel esimesena starti hoopis suurslaalomis. Võistlus juba käib - eestlanna läheb rajale alles eelviimase ehk 80. naisena. Praegu on oma võistluse teinud 20 naist.