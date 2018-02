OLÜMPIABLOGI | OAR andis meeste hokiturniiril Slovakkia vastu unistuste alguse käest

Kristjan Ilves kasutas eilsel treeningul ära kolmest hüppekorrast kaks, kui ta teises voorus 97,5 meetriga kuuendaks tuli. Täna tuleb rajale veel eilseni Eesti edukaimaks olümpialaseks olnud Johanna Talihärm, kes osaleb naiste 15 kilomeetri tavadistantsil.

Tänane ajakava:

Eesti sportlased

4.45 Mäesuusatamine: naiste slaalom (Anna Lotta Jõgeva) - lükkus edasi

8.00 Kahevõistlus: normaalmäe suusahüpped (Kristjan Ilves, Karl August Tiirmaa)

10.45 Kahevõistlus: 10 km suusatamine (Kristjan Ilves, Karl August Tiirmaa)

13.05 Laskesuusatamine: naiste 15 km tavadistants (Johanna Talihärm) - lükkus edasi

Medalialad:

3.30 Lumelauasõit: meeste rennisõit

8.00 Kahevõistlus: normaalmäe suusahüpped/10 km suusatamine

12.00 Kiiruisutamine: naiste 1000 m

13.20 Kelgutamine: kahekelk

Meeste hokiturniir:

14.10 USA - Sloveenia

14.10 OAR - Slovakkia

Olümpiablogi: 14. veebruar

Samal ajal on alanud OAR-i ja Slovakkia teine kolmandik. Slovakid peavad pea kaks minutit kohe vähemuses vastu pidama, sest said avakolmandiku lõpuks kaheminutilise karistuse.

Peaaegu täpselt samasugune värav - samast kohast ja samamoodi esimese posti kõrvale. Värava autoriks Martin Bakoš.

SLOVAKKIA VIIGISTAB! Nii kiirelt see käiski!

Slovakkia lööb ühe tagasi! Peter Olvecky liugleb paremalt äärelt värava poole ning paigutab litri kuidagimoodi väravavahi ja posti vahele - OAR 2, Slovakkia 1!

Juhtima on läinud ka USA - Sloveenia vastu viis ameeriklased ette Brian O'Neilli tabamus avakolmandiku lõpus.

OAR 2:0! Kohtunikud vaatasid küll video pealt, kas kepp liiga kõrgele ei tõusnud, aga Kirill Kaprizov viib venelased juba esimese nelja minutiga 2:0 ette!

OAR läheb Slovakkia vastu juhtima! Nikolai Prohhorkin saab kaugelt tulnud pealeviskele kepi vahele ning suunab litri võrku!

Samal ajal tuleb häid uudiseid suusahüppetornist - Martti Nõmme on teisel treeninghüppel kandunud koguni 128,5 meetri kaugusele ning on hetkel 27 teise hüppe teinud mehe seas hoidmas lausa teist kohta. Esimeses treeningvoorus oleks ta sellise õhulennuga olnud kõigi hüppajate seas koguni 12.!

Aga nüüd - algamas on meeste jäähokiturniir! Esimestes mängudes on kohe vastamisi kurikuulus OAR ja Slovakkia, samal ajal lähevad vastamisi USA ja Sloveenia.

Värsked teated olümpiapargist räägivad seda, et suurem tuul on nüüd vaibunud ja inimesi lastakse taas rajatiste juurde. Ainus erinevus varasemaga olla see, et tuule poolt maha kistud plakateid pole tagasi üles pandud.

Nüüd on alanud meeste kahekelgu võistlus, kus medalisoosikute sekka kuuluvad ka lätlased.

Vahepeal on selgunud järjekordne medalikomplekt: naiste kiiruisutamises saab 1000 m võistluses olümpiarekordiga kulla hollandlanna Jorien ter Mors, hõbeda jaapanlanna Nao Kodaira ja pronksi tema kaasmaalane Miho Takagi.

Suusahüppemäel on peatselt algamas suusahüppajate suure mäe treening. Kohe esimesena peaks tornis olema meie Artti Aigro.

Korralik võistlus: Kristjan Ilves saab murdmaarajale 9. kohalt. http://sport.delfi.ee/news/om18/uudised/otseblogi-ja-fotod-kristjan-ilves-tegi-voistlusel-korraliku-huppe-mitmendana-saab-eestlane-murdmaarajale?id=81110759

Kahevõistluse proovivoor täies hoos, on aeg kahevõistlusele keskenduda!http://sport.delfi.ee/news/om18/uudised/otseblogi-kristjan-ilves-teeb-pyeongchangis-oma-avastardi?id=81110759

Kahevõistluse hüpete proovivooru algus lükati 7.15 peale, ei saa välistada, et seetõttu hilineb ka võistlus ise.

Meeste lumelaua rennisõidu lõpplahendus saab olema ikka tulikuum. Ameeriklane Shaun White on enne viimast vooru lükatud teisele kohale, kui teise katsega Ayumu Hirano temast punktiga mööda sai. Kas tuleb muinasjutuline lõpp või ei?

Meeste lumelaua rennisõidus on esimene finaalvoor peetud ja Shaun White pani viimase võistlejana teistele korraliku põhja ette - imeline run ja 31-aastane "vanahärra" sai skooriks 94,25 punkti. Kas Torino ja Vancouveri kullale on lisa tulemas?

Kahjuks peame tänast ülekannet alustama nukra teatega, sest naiste slaalom on halva ilma tõttu edasi lükatud ja kõige varem alustatakse sellega kell 4.45.

Tere ja ilusat sõbrapäeva, head lugejad!