Olümpia on täis Venemaad ja „Katjuša” kaigub

Kust veel on Pyeongchangis kõige parem Venemaad leida kui jäähallist enne omade kohtumist Sloveeniaga. Punane mass, hulgas pisut sinist ja valget, valgub kohale pool tundi enne väravate avamist. Üllatavalt kostab vaid venekeelne vali sumin, mitte lärm. Keegi ei röögi „Rossija, Rossija!” ega laula võitluslaule. Ju on ultrad seks korraks koju jäänud.

Üllatav on seegi, et Venemaa lippe lehvib kõikjal. Just Venemaa, mitte Nõukogude Liidu punaseid. Ka on paljud fännid riietatud kodumaa hokisärkidesse, seljal legendide nimed – Kovaltšuk, Datsjuk, Ovetškin... Paljudel on põsele värvitud trikoloor.